Tři varianty přítahů činek pro posílení horní části těla

03. Střídavé přítahy

Posilované svaly: trapézy, ramena, prsa, široké zádové svaly, kosočtverečné svaly, bicepsy, vzpřimovače páteře



Použij stejnou výchozí polohu jako u běžných přítahů. Pak pokrčením jedné paže zatáhni loket přímo dozadu podél těla, dokud se činka nepřiblíží k trupu. Spusť ji do výchozí pozice. To je jedno opakování. Vyměň ruce a opakuj.



Ulehči si to

Pro oporu použij lavičku. Můžeš stát kolmo k ní s nohama na šířku pánve a rovnými boky, nebo rovnoběžně s ní s nakročenýma nohama a nepoužívanou rukou pevně položenou na lavičce.



Přidej zátěž

Pro větší zatížení středu těla zkus „renegade row“, což jsou střídavé přítahy prováděné v pozici prkna. Do každé ruky si vezmi činku a přejdi do prkna. Ruce jsou přímo pod rameny. Nohy jsou od sebe o trochu více, než je šířka pánve. Pokrčením jedné paže zatáhni loket přímo dozadu podél těla, dokud se činka nepřiblíží k trupu. Spuštěním paže se vrať do výchozí polohy. Vyměň ruce a opakuj. To je jedno opakování. Pokud se na to cítíš, můžeš mezi opakování přidat kliky.