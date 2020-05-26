Trénování dětí doma

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Poslední aktualizace: 26. května 2020

Nike Training

Trénování dětí pomocí domácích cvičení

Šest trenérských zásad na rozhýbání dětí.

Stačilo pár týdnů a najednou je z tebe profík na tréninky doma. A my se budeme snažit, aby ti to vydrželo. Společně s iniciativou Made to Play jsme vybrali ty nejdůležitější tipy, kterými se můžeš při práci s dětmi řídit, aby byly zdravé a spokojené, i když teď musí trávit mnohem víc času doma. Koukni na našich šest trenérských tipů a přidej se s rodinou k 16 milionům dětí po celém světě, které se díky Made to Play začaly víc hýbat.

  1. Sebedůvěrou to začíná
    Děti by si měly věřit. Po tréninku můžete společně zhodnotit, jak se jim vedlo a jestli se jim podařilo překonat nějaký rekord. Zkuste třeba dát na ledničku tabulku a každý skvělý výkon v ní ocenit zlatou hvězdičkou.
  2. Společná odpovědnost
    Rozdej role a s nimi i zodpovědnost. Každý pak bude mít pocit, že přispívá svojí troškou do mlýna. Vylepši hry a cvičení, aby se děti co nejvíc zapojily a zbytečně jen nečekaly, než na ně přijde řada.
  3. Slavte
    Oceň vynaložené úsilí, odhodlání, spolupráci a týmového ducha. Houževnatost odměňuj stejně jako splněný cíl. S týmem si plácněte, i když se něco nepodaří.
  4. Samostatnost
    Ptej se a nech děti rozhodovat. Neboj se jim předat vedení. Ať vymyslí tréninkový plán, taneční kreace nebo stanoví týmové výzvy, které pak společně zdolají.
  5. Stručně a jasně
    Dodržuj pravidlo 80/20. 20 % tréninku věnuj vysvětlování a 80 % aktivitě. Děti by samy měly říct, jak jim to na stupnici od jedné do pěti jde, a ty jim můžeš cvičení co nejvíc přizpůsobit.
  6. Buďte spolu
    Po tréninku si všichni jen tak popovídejte, žádné poučování. Nech vedení konverzace na dětech.

Trenéři z iniciativy Made to Play ti pomůžou se zdokonalováním trenérských schopností i jednotlivých cvičení. Ke každé z našich šesti zásad ti dají nějaký tip, trik nebo radu.

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Trenéři z iniciativy Made to Play ti pomůžou se zdokonalováním trenérských schopností i jednotlivých cvičení. Ke každé z našich šesti zásad ti dají nějaký tip, trik nebo radu.

Prohlédnout si rodinná cvičení
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Původně zveřejněno: 8. května 2020