Trénování dětí pomocí domácích cvičení

Trénování dětí doma
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Nike Training
Šest trenérských zásad na rozhýbání dětí.
Stačilo pár týdnů a najednou je z tebe profík na tréninky doma. A my se budeme snažit, aby ti to vydrželo. Společně s iniciativou Made to Play jsme vybrali ty nejdůležitější tipy, kterými se můžeš při práci s dětmi řídit, aby byly zdravé a spokojené, i když teď musí trávit mnohem víc času doma. Koukni na našich šest trenérských tipů a přidej se s rodinou k 16 milionům dětí po celém světě, které se díky Made to Play začaly víc hýbat.
- Sebedůvěrou to začíná
Děti by si měly věřit. Po tréninku můžete společně zhodnotit, jak se jim vedlo a jestli se jim podařilo překonat nějaký rekord. Zkuste třeba dát na ledničku tabulku a každý skvělý výkon v ní ocenit zlatou hvězdičkou.
- Společná odpovědnost
Rozdej role a s nimi i zodpovědnost. Každý pak bude mít pocit, že přispívá svojí troškou do mlýna. Vylepši hry a cvičení, aby se děti co nejvíc zapojily a zbytečně jen nečekaly, než na ně přijde řada.
- Slavte
Oceň vynaložené úsilí, odhodlání, spolupráci a týmového ducha. Houževnatost odměňuj stejně jako splněný cíl. S týmem si plácněte, i když se něco nepodaří.
- Samostatnost
Ptej se a nech děti rozhodovat. Neboj se jim předat vedení. Ať vymyslí tréninkový plán, taneční kreace nebo stanoví týmové výzvy, které pak společně zdolají.
- Stručně a jasně
Dodržuj pravidlo 80/20. 20 % tréninku věnuj vysvětlování a 80 % aktivitě. Děti by samy měly říct, jak jim to na stupnici od jedné do pěti jde, a ty jim můžeš cvičení co nejvíc přizpůsobit.
- Buďte spolu
Po tréninku si všichni jen tak popovídejte, žádné poučování. Nech vedení konverzace na dětech.
Trenéři z iniciativy Made to Play ti pomůžou se zdokonalováním trenérských schopností i jednotlivých cvičení. Ke každé z našich šesti zásad ti dají nějaký tip, trik nebo radu.
Trenéři z iniciativy Made to Play ti pomůžou se zdokonalováním trenérských schopností i jednotlivých cvičení. Ke každé z našich šesti zásad ti dají nějaký tip, trik nebo radu.