Trénování dětí pomocí domácích cvičení

Šest trenérských zásad na rozhýbání dětí.

Stačilo pár týdnů a najednou je z tebe profík na tréninky doma. A my se budeme snažit, aby ti to vydrželo. Společně s iniciativou Made to Play jsme vybrali ty nejdůležitější tipy, kterými se můžeš při práci s dětmi řídit, aby byly zdravé a spokojené, i když teď musí trávit mnohem víc času doma. Koukni na našich šest trenérských tipů a přidej se s rodinou k 16 milionům dětí po celém světě, které se díky Made to Play začaly víc hýbat.