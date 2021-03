Surfařky rozvířily vlny v Chaj-nanu

Co to čínským ženám přináší, když se věnují surfování?



Darci: Znamená to, že se snažíš chytnout svoji vlastní vlnu – ať už je to pro tebe cokoli. Jdi si za tím, co tě naplňuje, a nesnaž se hrát hru, kterou nám předem připravila společnost. V Číně teď přibývá lidí, kteří si chtějí jít za svými vlastními sny a ne budovat sny někoho jiného.



You: Dodává nám to sebevědomí. A když něco děláš s nadšením, stáváš se lepším člověkem.



Jingya: Surfařky jsou svobodné. Nezajímají se tolik o nepodstatné vnější okolnosti, ale kladou větší důraz na to, co chtějí ony samy.



Když se ženy převlečou, zamíří do svojí oblíbené restaurace s mořskými plody naproti chouchajskému rybářskému přístavišti, aby doplnily energii spálenou na moři. Posadí se ke svému stolu a snadno překřičí neurvalé muže, kteří sedí vedle a lijí do sebe jedno pivo za druhým. Je vidět, že se mají rády – smějí se tak hlasitě, až jim po tvářích tečou slzy, a dychtivě si sdělují novinky z uplynulého víkendu. Jsou odvážné, samostatné a nepodléhají tlaku okolí, a proto neodpovídají tradičnímu čínskému ideálu ženskosti. Ale jsou spolu naladěné na stejnou vlnu a cítí se tu jako ryby ve vodě. Společně se utvrzují v tom, že si zvolily správnou cestu. Rády mezi sebe přijímají další čínské ženy, které chtějí setřást okovy městského života, hodit za hlavu společenské konvence a nechat se unášet rozbouřeným mořem.