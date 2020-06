Techniky správného dýchání, které ti zlepší výkon při běhání

Zjisti, co to opravdu znamená zhluboka se nadechnout a jak ti to může pomoct běhat lépe a déle.

Možná tě při běhu nikdy nenapadlo přemýšlet o dýchání, ale správné dýchání můžeš ovlivnit výdrž i rychlost. Tady tě naučíme základy dýchání do břicha, kdy se zapojuje bránice, aby se ti dýchalo snáz při běhu i jindy.



Nádech, výdech a tak pořád dokola. Všichni to automaticky děláme každý den, každou vteřinu. Ale je dost pravděpodobné, že tvůj podvědomý způsob dýchání není pro výkon a zdraví optimální.



„Problém je v tom, že když někdo řekne ‚zhluboka se nadechni‘, nevíme, co to vlastně znamená,“ říká Belisa Vranichová, PsyD, klinická psycholožka a autorka knihy Breathing for Warriors. „Všichni si myslí, že když se jim zvedá hrudník, tak dýchají správně.“



„Když dýcháte do hrudníku, využíváte jen zlomek plic, a tak začnete dýchat rychleji, abyste měli víc kyslíku. Rychlé dýchání není při běhu žádoucí,“ říká Vranichová. „Když dýcháte rychle a mělce, svaly nemají dostatek kyslíku,“ vysvětluje hlavní trenér Nike Running Global Chris Bennett. „A tak se přirozeně snažíš dýchat víc, ale to vede k ještě mělčímu dýchání.“ Nemáš pak dostatek kyslíku a všechno je namáhavější. A tak i dýchání, které se zdá jako naprostá samozřejmost, může brzdit tvůj potenciál.