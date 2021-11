Poznej ženu, která posouvá tokijskou skejtovou kulturu dopředu

Život je krátký, a tak chci trávit co nejvíc času zábavou. Skate Girls Snap a skateboarding jsou věci, které dělám z lásky. Nedělám je proto, že mě o to někdo požádal. Není mojí povinností předávat nějaké poselství. Prostě mě to baví. Mohla jsem dělat to, co dělám, protože jsem sama sebou. A fakt, že to pomáhá ostatním lidem, mě naplňuje štěstím.

Proto je můj cíl do budoucna velmi jednoduchý: bavit se jízdou. Nechci jezdit z povinnosti, pro peníze nebo kvůli práci. Postačí mi, pokud dokážu zůstat věrná sama sobě a dál jezdit s ostatními.