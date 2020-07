Síla motivujícího playlistu

Jak použít hudbu k přípravě mysli i těla na cvičení

Hudba umí skvěle motivovat a někdy působí jako kouzelný vypínač, který přepne tvoji mysl z nuly na plný výkon. V tomhle článku se Kirsty Godsová, koučka z programu Nike Master Trainer, podělí o tipy, kde najít nejlepší songy, které tě namotivují – a kde můžeš najít další.



Cvičení a hudba k sobě patří už dlouho. Není proto žádné překvapení, že při cvičení pomůže poslouchat oblíbené energické songy.



Já používám hudbu taky k tomu, abych se namotivovala předtím, než začnu cvičit. Pokud mám špatnou náladu nebo jsem unavená nebo se mi do cvičení nechce, může pár minut hudby, která mě nabudí, úplně změnit můj den.



Pustím si trochu old school hip hopu a špatná nebo letargická nálada hned zmizí. Teď jsem připravená to rozjet.