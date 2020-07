Shyby na posílení horní části těla

Dvě variace shybů na vyzkoušení

Tyhle varianty zvyšují intenzitu přesunutím zátěže do různých svalů nebo zvyšují celkový čas pod napětím (jak dlouho byl sval během série zapojený). Všechny tě taky připraví na ještě náročnější pohyby, jako je shyb na kruhách nebo vzpor.



Potřebuješ jen tyč na přítahy, prolézačky nebo podobný horizontální vynález, který je stabilní a můžeš ho zařadit do tréninku. Když dokážeš perfektně provést tři až pět shybů, vyzkoušej další možnost (nebo obě). Snaž se odcvičit tři až pět sérií o libovolném počtu opakování. Začni tím, že na začátku každého opakování budeš viset jako mrtvola (vypadá to přesně, jak to zní). Tím si vybuduješ plný rozsah pohybu. Jak se budeš zlepšovat, můžeš přidat opakování a série, ale vždycky začni tím, že si rychle zkontroluješ formu.