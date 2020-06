Jak restartovat svoje tělo

Dost ale záleží na tom, jak přestávku pojmeš. Je dobré si ji naplánovat jako tréninky. Ředitel výkonnostní divize Nike Ryan Flaherty se nechal slyšet, že člověk si nejlíp odfrkne, když si naordinuje odpočinkový týden. Ten spočívá v tom, že snížíš počet tréninkových jednotek a zaměříš se na aktivity, které tělu dovolí vstřebat všechnu absolvovanou zátěž. Vůbec se nemusíš bát, že by to byl krok zpátky a vylepšování fyzičky nějak zpomalil. Účelem odpočinkového týdne je zregenerovat tělo tak, aby v další části tréninkového plánu mohlo zase odvádět 100 %. Tady máš podrobný návod, jak na to.