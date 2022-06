Renee Montgomeryová: Pohyb se stává hnutím

Na vedoucí pozici v týmu Atlanta Dream může Renee prosadit mnohem víc – podařilo se jí odstartovat novou éru ženského basketbalu, ve které můžou černošské sportovkyně z LGBTQ+ komunity vést tým a zároveň i celé hnutí. V Atlantě založila neformální ženskou ligu Renee’s Runs, která pomáhá budovat ženskou basketbalovou komunitu a zapojovat do hry budoucí generaci sportovkyň. Renee’s Runs je prostor, kde se hráčky můžou vzájemně podporovat, setkávat se a růst – ať už hrají rekreačně, nebo za sebou mají profesionální kariéru. „Společně pracujeme a společně se rozvíjíme – o to mi jde především,“ říká Renee.



Žijeme ve světě, kde jsou sportovci a sportovkyně hodnocení podle úspěchů na hřišti, ale Renee nám ukazuje, že někdy proměňují hru kroky, které děláme mimo hřiště. „Zasvětila jsem svůj život basketbalu, protože ho miluju. A poznala jsem, že je to cesta, jak se věnovat různým věcem. Ale každá drobnost, kterou lidé přispějí, posouvá hnutí dál a zvyšuje dynamiku. Nemusí to být jenom protesty. Může to být cokoli. Stačí dát průchod svojí kreativitě.“