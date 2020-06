Regenerace s pěnovým válcem

Cvičení s pěnovým válcem je prospěšné před tréninkem…nebo po tréninku… Nebo hned poté, co vstaneš…nebo těsně před spaním. Něco se tam opakuje, že? Nejde totiž o to, kdy s ním cvičíš, hlavní je, že cvičíš a jak. Spoustě lidí vyhovuje rolování hned po ránu, protože to potom můžou pustit z hlavy, jiní to spojují s tréninkem, protože se pak lépe soustředí na své tělo.



Ideální je strávit každý den 10 minut na pěnovém válci. Někteří to jen tak prolítnou a poleží si 20 sekund na nějakém zatuhlém místě, ale to žádné skvělé výsledky nepřinese. Místo toho zkus cvičit 10 minut se zaměřením na několik různých nejztuhlejších míst.