Průvodce výmluvami běžců a jak nad nimi vyzrát

Výmluva č. 6: „Běhání je moc velký nápor na moje… (doplň si, co tě bolí).“ Řešení: Posiluj tělesné partie.

„Pokaždé, když cítíš bolest, ti může hrozit zranění,“ konstatuje Bennett. „Z krátkodobého hlediska možná uděláš nejlíp, když si od běhání dáš pauzu. Ale nemělo by tě to vyvést z míry. Zkus se na to podívat takhle: Běháš už tak dobře, že teď už je jenom potřeba dohnat všestrannou sportovní přípravu. Gratuluji! Zamysli se nad tím, co je příčinou zranění. Posiluješ kyčelní flexory? Posiluješ střed těla a svaly, které poskytují oporu kolenům (např. stehenní svaly)? Nestojí to mnoho úsilí – stačí chvíli cvičit prkna nebo zařadit pár zpětných výpadů – a s tvým zdravím to možná udělá hotové divy.“



Když překonáš všechny tyhle překážky, možná v sobě objevíš touhu vytrvat, i když se ti zrovna nechce. A to je jedna z nejkrásnějších věcí na celém běhání.



„Běhání může být někdy docela otrava,“ připouští Bennett. „Možná jsi ve stresu, protože máš za sebou hádku s mámou. Možná včerejší spánek nestál za nic. Ale když běh dokončíš – i kdyby to mělo být jenom na konec bloku –, můžeš si říct: ‚Dobrá práce. Podařilo se mi to uběhnout. Zase o sobě vím o něco víc.‘ Touha zažít tenhle pocit znova tě bude motivovat k dalšímu běhání. Někdy potřebuješ cítit tuhle naději, když se na konci dne ukládáš ke spánku. A jedno takové vítězství můžeš zažít při běhání.“



Až budeš příště na vážkách, jestli si obout boty, představ si, že ti na jednom rameni (nebo klidně na obou) sedí trenér Bennett, a zašlap svoje výmluvy do prachu.