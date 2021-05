2. fáze: inovátor x sportovec

Poznatek: chybami se člověk učí

George sedl na noční let do Reykjavíku a zamířil otestovat výsledek svého několikaměsíčního úsilí přímo do ústředí společnosti Össur, výrobce protéz a dlouholetého partnera iniciativy Nike Sole.

Čekaly ho tam dlouhé konzultace s paralympijským skokanem do dálky Markusem Rehmem. Za chvíli se přišlo na to, že „plán A“ jednoduše nefunguje. Při sledování zpomaleného záznamu Markusova běhu a skoku zjistili, že Georgeův původní prototyp neposkytoval správný kontakt se zemí!

Ve snaze snížit hmotnost modelu Sole se rozhodl zkrátit jeho délku – ale evidentně to trochu přehnal. „Hned jsem viděl, že Markus dopadá na protézu za trakční partií,“ přiznává George. Nenechali se tím ale odradit a zamířili do dílny. „Pustili jsme se do úprav a přizpůsobování prototypů a dalšího testování.“

Takovýchto „aha“ momentů ale zažila tahle dvojice během velmi přínosného víkendu hned několik. Mezi další vylepšení patřilo odstranění plastových špuntů, se kterými by mohli skokani snadno uklouznout, a přesunutí hrotů úplně dopředu, aby se zajistila cílená trakce.