Jen vyběhnout: běžecká protéza Nike Sole 2.0 x Össur
Inovace
Návrháři Nike se inspirovali podomácku upravenou výbavou adaptivních sportovců a vymýšlejí převratná řešení, která usnadňují běh na protézách. Nejnovější verze je tady.
Ukázky neortodoxních inovací nejen ze světa sportu a wellness.
Představ si špičkovou sportovkyni, jak si u sebe v garáži vytváří vlastní výbavu s pomocí nůžek a lepidla.
Možná to zní šíleně, ale přesně takhle si počínala adaptivní triatletka Sarah Reinertsenová – odřezávala z bot podrážky a lepila je na svoji běžeckou protézu (speciální nožní protézu určenou na sport), aby získala provizorní trakci.
„Zvládneme to líp!“ – takhle okamžitě zareagoval Tobie Hatfield, ostřílený inovátor Nike a dřívější atletický kouč, když uviděl provizorní řešení, se kterým přišla Sarah. Výsledkem byl odnímatelný trakční systém Nike Sole 1.0 pro běžecké protézy značky Össur, který změnil pravidla hry. Adaptivní sportovci z celého světa tak mohli svoje opotřebované podrážky vmžiku vyměnit za vynikající trakci.
Tahle verze 1.0 byla sice revoluční, ale Tobie ve videu nahoře říká: „Nikdy nevytváříme dokonalé produkty.“ Potvrzuje tak, že pokud jde o inovace, neexistuje žádná cílová čára. O devět let později přebírá štafetový kolík nová parta sportovců a inovátorů, aby posunuli design ještě dál.
Podívej se na video o vzniku modelu Nike Sole 2.0. A pak si přečti článek dole, kde se dozvíš, jak hlavní návrhář George Xanthos posunul tenhle projekt dál.
Představujeme George, vedoucího návrháře projektu Nike Sole 2.0. (1) Fotografie Nike Sole 1.0 z roku 2012. (2) Raný prototyp nového a vylepšeného úchytného systému 2.0 v akci.
1. fáze: problémy s uchycením
Poznatek: pusť se do toho empaticky – a ambiciózně
George už má na svém kontě přelomové, funkční designy, jako jsou Nike FlyEase (model se snadným obouvání a vyzouváním) a Nike Pulse (vysoce odolná bota pro zdravotnický personál) a dokazuje tak, že mu nechybí empatie – neváhá si obout boty druhých lidí, aby porozuměl jejich potřebám.
V případě Nike Sole 2.0 to znamenalo proniknout do myšlenkového světa uživatelů běžeckých protéz. Představ si přilepenou podrážku, se kterou přišla Sarah, posuň se o pár měsíců vpřed a na noze z ní zůstane jenom opotřebované torzo. Na tohle se výborně hodí vyměnitelný systém Nike Sole – a proto se tým rozhodl přijít s verzí 2.0, která se dá připínat a snímat ještě pohodlněji než dřív.
Ale návrháři se vydali ještě dál a rozhodli se vytvořit různé verze – kdo si totiž vystačí s jediným párem bot? Je to vhodné pro sportovce, kteří potřebují střídat podrážky určené na silnici s atletickými tretrami. „Běžecké protézy jsou drahá záležitost,“ zdůrazňuje George, „a většina adaptivních sportovců si nemůže dovolit speciální protézy určené jenom na závody.“ A proto je pro ně důležité, aby si mohli měnit podrážky na jedné univerzální protéze.
Ve videu nahoře tě seznámíme s výzvami, které provázely návrh nového přídavného mechanismu – ale tahle těžce vybojovaná výhra byla pro George jenom začátkem jeho cesty.
(1) Paralympijský skokan do dálky Markus Rehm a George při spolupráci v ústředí společnosti Össur na Islandu. (2) Zpomalený záznam Markuse při testování prototypů. (3) Markus si svoji protézu pro skok do dálky upravil tak, že posunul přední hroty co nejvíc dopředu.
2. fáze: inovátor x sportovec
Poznatek: chybami se člověk učí
George sedl na noční let do Reykjavíku a zamířil otestovat výsledek svého několikaměsíčního úsilí přímo do ústředí společnosti Össur, výrobce protéz a dlouholetého partnera iniciativy Nike Sole.
Čekaly ho tam dlouhé konzultace s paralympijským skokanem do dálky Markusem Rehmem. Za chvíli se přišlo na to, že „plán A“ jednoduše nefunguje. Při sledování zpomaleného záznamu Markusova běhu a skoku zjistili, že Georgeův původní prototyp neposkytoval správný kontakt se zemí!
Ve snaze snížit hmotnost modelu Sole se rozhodl zkrátit jeho délku – ale evidentně to trochu přehnal. „Hned jsem viděl, že Markus dopadá na protézu za trakční partií,“ přiznává George. Nenechali se tím ale odradit a zamířili do dílny. „Pustili jsme se do úprav a přizpůsobování prototypů a dalšího testování.“
Takovýchto „aha“ momentů ale zažila tahle dvojice během velmi přínosného víkendu hned několik. Mezi další vylepšení patřilo odstranění plastových špuntů, se kterými by mohli skokani snadno uklouznout, a přesunutí hrotů úplně dopředu, aby se zajistila cílená trakce.
(1) George zjistil, že jenom velmi málo elitních sportovců a sportovkyň potřebuje mezipodešev (tlumení mezi protézou a vrstvou s hroty) – „protéza výborně pruží (sama o sobě)“. (2) Sportovci si volí různá uspořádání hrotů podle svého sportu. (3) Georgeův plát s hroty vychází vstříc různým sportovcům – předem vytvořené drážky se dají přizpůsobit.
3. fáze: zkouška ohněm
Poznatek: proměň nezdary v příležitosti
Potom George v ústředí firmy Össur absolvoval bleskové konzultace s dalšími špičkovými adaptivními sportovci a sportovkyněmi.
Hned zkraje ale měl pocit, jako by vrazil do zdi. Když se zhruba desítky sportovců a sportovkyň dotázal, jestli by speciální přídavný systém Nike Sole chtěli používat, dostal jako odpověď jednoznačné „ne“.
Špičkoví adaptivní běžci mají totiž na rozdíl od většiny ostatních k dispozici několik protéz – a můžou si proto jednu plně přizpůsobit pro závodní účely. (Obvykle to znamená, že si přímo na ni nalepí aerodynamický plát s hroty.)
Tohle překvapivé zjištění ale neznamenalo, že by bylo všechno marné. George vzpomíná, že sportovci a sportovkyně „rychle rozpoznali hodnotu vyměnitelného systému pro širokou škálu adaptivních sportovců – a uvedli, že by (z něj) v začátcích svojí sportovní kariéry, kdy měli jenom jednu běžeckou protézu, profitovali i oni sami.“
Namísto špičkových sportovců, pro které tenhle projekt nebyl příliš přínosný, se George zaměřil na úplně novou a nesmírně inspirativní skupinu uživatelů.
„Líbí se mi přirovnání, že jsou jako řidiči závodních aut,“ říká George o virtuózních běžcích a jejich vztahu k protézám. „Neustále tenhle svůj nástroj ladí, upravují ho a snižují hmotnost. Z pohledu návrháře je to pro mě něco fantastického.“
Rozhodl se chopit příležitosti a plát s hroty ještě dál přizpůsobil, aby vyhověl vkusu různých sportovců – aby si ho mohli skokani upravit jinak než sprinteři nebo jiní sportovci.
Plát s hroty Sole 2.0 se inspiruje přírodní geometrií Islandu. Zvýšené drážky obepínají a podpírají objímky hrotů a vytvářejí sekundární trakční zuby na vnějším okraji.
4. fáze: inspirativní výlet
Poznatek: forma může předcházet funkci
Po týdnu, kdy byl zavalen technickými postřehy od sportovců a návrhářů firmy Össur, dostal George chuť na úžasnou smyslovou stimulaci.
Půjčil si auto a nechal se unést jedinečnými přírodními krásami a zvuky Islandu. Nakonec dorazil až k vodopádu Svartifoss – úchvatné přírodní zajímavosti, kterou popisuje jako nejpůsobivější bod svojí výzkumné výpravy.
„Vertikální uspořádání čedičových vrstev připomíná obří varhany,“ vybavuje si George. „Vytvářejí dechberoucí vizuální podívanou. Jsou zároveň geometrické i organické.“
Tuhle inspiraci pak přenesl na plát s hroty Sole 2.0. Je to nejenom přitažlivý vizuální motiv, ale i praktický, funkční prvek – zkosené drážky se plynule zvedají, takže poskytují víc materiálu, kde je to potřeba.
(1) Každá drážka a nerovnost nové silniční podrážky plní svůj účel. (2) V oregonském ústředí Nike nemá George k dispozici tolik lidí na testování – ale kdo se může rovnat Sarah, která týmu jako první ukázala, kudy se vydat?
5. fáze: doladění detailů
Poznatek: lepší může být ještě lepší – co se chystá dál?
Když byl plát s hroty na dobré cestě, zaměřil George svoji pozornost na silniční podrážku. Pro inspiraci se vrátil několik let zpátky do chvíle, kdy poprvé spatřil Nike Sole 1.0 na akci Challenged Athletes Foundation (CAF) – děti, které ji používaly, se přitom ohromně bavily.
„Viděl jsem mladé adaptivní sportovce a sportovkyně, jak běhají po trávě a po silnici, jak hrají basketbal a další sporty,“ vzpomíná. „Bylo inspirující vidět, jak protéza Össur v kombinaci s podrážkou Nike Sole tyhle sportovce a sportovkyně osvobodila, takže z nich čišela energie a optimismus. Na klinice CAF se učili techniky, jak se líp hýbat.“
George chtěl vyjít vstříc sportovcům a sportovkyním, kteří se věnují všemožným aktivitám, a vytvořit všestranný model, který se hodí na nejrůznější sporty a povrchy. Popisuje to tak, že „vzal nejlepší trakční prvky z basketbalových a běžeckých modelů – stromečkový vzor a lamely – a snažil se vytvořit dokonalý hybrid.“
Nahoře si to můžeš celé prohlédnout od výchozího náčrtu až po konečný produkt. Ale George nezapře, že je taky skvělý inovátor, a už přemýšlí o budoucích vylepšeních, která by mohla zahrnovat kompletní škálu trakčních variant určených na různé sporty.
„Možná (vymyslíme) ještě robustnější variantu na terénní běh,“ přemítá. „A možná taky vytvoříme speciální verzi na basketbal, (takže) si budeš moct vybrat ze čtyř vyměnitelných podrážek.“
A když na to přijde, může jich být ještě víc. Budoucím inovacím pro adaptivní sportovce nestojí nic v cestě. „Kdo ví, kde leží hranice možností?“ ptá se George. Jedna věc je jistá: Udělá všechno pro to, aby tomu přišel na kloub.
Chceš to mít? Pokud máš ty nebo někdo z tvých známých zájem o Nike Sole 2.0, navštiv webové stránky partnerské společnosti Össur, která vyrábí protézy. K vybraným produktům Össur standardně přísluší trakční systém Sole 2.0.
Režie: Azsa Westová
Text: Brinkley Foxová