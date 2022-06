Proč vést svoji dceru ke sportu a jak na to

Zatímco Sereny a Shalany to válí ve velkém, ve skutečnosti jsou sportovkyně zastoupené hodně nedostatečně: Podle zprávy nadace Women's Sports Foundation (WSF) o dívkách ve věku 7 až 13 let začínají dívky sportovat později než chlapci. Dospívající dívky sportují o 15 % méně často než chlapci. Ty, které se sportu věnují, ho ve 14 letech opouštějí téměř dvakrát častěji než chlapci. A z dívek, které u sportu zůstanou, s ním každá třetí skončí do konce dospívání, zatímco u chlapců je to jen každý desátý, uvádí nedávná zpráva kanadské organizace Women & Sport.



V čem je teda problém? No, mezi dívkou (mluvíme o věku od batolete po vysokoškolačku) a sportovní slávou stojí hromada překážek, od toho, co se děje v jejím těle, až po to, co jí naše společnost říká o jejím potenciálu.



„Podívejme se třeba na biologii. Zatímco kluci se cítí spíš sebejistěji, když jim rostou svaly, mají hlubší hlas a na hrudi rostou chlupy, dívky podobné změny můžou vnímat jinak a cítit se naopak méně sebejistě, když se objeví prsa, menstruace a hormony,“ vysvětluje doktorka Mary Fryová, ředitelka laboratoře sportovní a pohybové psychologie na Kansaské univerzitě. „Tyhle změny je dokonce můžou od sportování odradit. A sociální sítě, které jsou živnou půdou pro srovnávání a pochybnosti, můžou dívky (ale i kluky) dovést k tomu, že místo středu hřiště začnou vyhledávat postranní čáru.“



„Roli hraje i rodinná dynamika a genderové stereotypy. Rodiče (nebo jiné podobné autority) mají obecně největší vliv na počáteční vztah dívek ke sportu. Jejich zapojení do sportu není v mnoha domácnostech tak oceňované jako u chlapců,“ říká Karen Issokson-Silverová, viceprezidentka pro výzkum a vzdělávání WSF. „V určitých rodinách je zkrátka mnohem běžnější, že si otec v raném věku hází míčem se synem častěji než s dcerou.“ Bez podpory domácího týmu se zájem dívky o sport nemusí projevit tak brzy, nebo dokonce vůbec.



„Kromě toho máme svoji kulturu. Vážně. Podle studie USC a Purdue se ženským sportům věnuje v průměru jen 5 % televizního vysílání, zatímco mužským sportům 95 %. A sportovkyně mají v mnoha sportech o 15 až 100 % nižší platy. To vysílá zprávu, zejména pro vnímavé děti, že sportovkyně jsou nějakým způsobem méně důležité nebo méně ceněné,“ říká Issokson-Silverová. „A jelikož dívky častěji sporty opouštějí (a tím pádem chybí i trenérky), nemají dívky tolik silných osobností ze světa ženského sportu, ke kterým by mohly vzhlížet, jako mají chlapci. To celý problém ještě prohlubuje.“