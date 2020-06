Zapracuje na sobě a zlepši svou sílu

Malými krůčky můžeš postupně dojít k výraznému zlepšení svých schopností i síly. Stačí se aspoň na chviličku překonat.

Svým klientům připomínám jednu zásadní věc – jak je důležité se při tréninku dostat za hranu svých možností a dát si do těla víc, než je člověk zvyklý.



Můžeme se vymlouvat, že jsme to už zkoušeli a nešlo to, nebo se vzdát hned, jak to začne být moc těžké. Místo výmluv, které nechuť k překonávání sama sebe spíš jen přiživují, bychom se měli naprogramovat do režimu 2.0, kde chceme být každý den o kousíček silnější a zdravější, abychom pak měli na čem stavět.



Když se při tréninku překonáme a zamakáme víc než obvykle, často se dostaneme úplně na hranu.



Na té už je to hrozně těžké, potíme se, buší nám srdce nebo se i trochu třeseme, takže radši hned přestaneme.