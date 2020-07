Přetrénuj svojí nerovnováhu s cviky na pohyblivost

Právě proto je zvyšování pohyblivosti tak důležité, když se zase snažíme tělo naučit hýbat správně. Může být lákavé vybrat si jenom kardio cvičení, protože si myslíš, že potřebuješ spálit co nejvíc kalorií, a vynechat zahřívací cvičení i cviky na vydýchání. Tyhle části cvičení ti možná nepřipadají tak úžasné nebo možná nejsou moc pohodlné, protože se tělo musí protahovat a hýbat jinak, než je zvyklé… Ale právě proto je tak důležité je zařazovat!



Cviky na podporu pohyblivosti a aktivní protahování před a po cvičení pomáhají tělu ke stabilitě a pružnosti. Zahřívací cviky připravují tělo na cvičení samotné, takže přehnaně nenapravuješ nebo si ještě víc neupevňuješ nesprávné vzorce, které máš zafixované z opakovaných pohybů a pozic. Cviky na vydýchání pomáhají ke správnému pohybu po zbytek dne.



Takže při každém cvičení rozhodně pamatuj na zahřívací cviky i cviky na vydýchání. Jsou stejně důležité jako kardio cviky uprostřed cvičení! Ber je tak, že dávají tvoje tělo do rovnováhy, a tím ti přináší rovnováhu i do života.