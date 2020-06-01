Přeformuluj svoji samomluvu

Samomluva ti pomůže být houževnatější
Trénink a výživa
Nike Training
Jak být svým největším spojencem.
Ne, nejsi to jen ty, každý někdy mluví sám pro sebe. Samomluva jsou věci, které si o sobě v duchu říkáš. A zvládnout ten hlásek uvnitř v hlavě je klíčem k úspěchu, protože „správná samomluva podpoří tvoje sebevědomí, zatímco špatná samomluva s ním pěkně zamává,“ říká Angela Duckworthová, profesorka z Pennsylvánské univerzity a autorka knihy Houževnatost – Síla vytrvalosti a vášně. Takže teď se podíváme, jak můžeš se samomluvou správně pracovat a zlepšit svou houževnatost, protože to ti pomůže jít naplno do každé výzvy.
„Úspěšným i neúspěšným sportovcům běží v hlavě vnitřní dialog – rozdíl mezi nimi je v tom, co si v tom dialogu říkají.“
Angela Duckworthová
„Představ si, že po hodně špatném zápase nebo slabém výkonu by tvoje samomluva byla negativní a v hlavě by ti zněla jen samá kritika, sebeponižování a sebenenávist,“ říká Duckworthová. To platí i pro jiné situace, kdy šlápneš vedle, třeba když vynecháš trénink nebo sníš něco nezdravého a pak máš výčitky. Pokud si budeš říkat, že jsi nejhorší a nikdy neuspěješ, tak tě to zrovna nenamotivuje zkoušet to znovu. Negativní samomluva způsobuje, že ze sebe máš hrozný pocit a nechceš to dál zkoušet, takže šance na dosažení tvých cílů se tím zmenší.
Duckworthová ve svém výzkumu objevila strategii pozitivní samomluvy, která má jen dvě části a dostane tě zpátky do hry. První část je vědomé přijetí: uznej svou chybu, ale neodsuzuj se za to a nevyčítej si. Například uznej, když zaspíš trénink. Druhá část spočívá v tom, že pro sebe musíš mít pochopení. V tomhle kroku „si představ, co by na tvůj prohřešek řekla tvoje máma, nejlepší kamarádi nebo kdokoli z tvých blízkých,“ radí Duckworthová. Mluvili by „soucitně, s láskou, pozitivně a s pochopením“, a přitom by tu chybu nepopřeli. V téhle části by nemělo chybět krátké zamyšlení nad tím, „co si z toho můžeš vzít a jak to chceš příště udělat lépe.“ Pak si to zkus říct. Může to znít nějak takhle: Mrzí mě, že včerejší trénink mi nevyšel, ale stalo se to jen jednou, jinak si vedu skvěle a pracuju na svých cílech. Zítra si nastavím budík o deset minut dřív, takže i když pár minut zaspím, pořád trénink stihnu. Takhle vypadá houževnatý člověk, co se z chyb rychle otřepe a vrátí se k práci.
Negativní samomluva někdy zastihne i profesionální sportovce, například běžkyni na dlouhé vzdálenosti Shalane Flanaganovou, která vyhrála newyorský maraton v roce 2017 a z Olympiády v roce 2008 si přivezla stříbrnou medaili. Flanaganová se nám svěřila, že při vyčerpávajících trénincích, kdy je unavená a bolí ji celé tělo, slyší, jak její vnitřní hlas sklouzává k negativní samomluvě: „Nejsem dost dobrá, nejsem dost talentovaná, málo trénuju.“ Ale Flanaganová si samomluvu uvědomuje, takže v takových chvílích se jí v hlavě rozsvítí výstražný signál a ona se vědomě rozhodne, že na sebe bude mluvit pozitivněji.
„Pro mě je mysl jako sval, který se musí trénovat.“
Shalane Flanaganová
„Nedělám to přirozeně, musím se rozhodnout, že budu myslet optimisticky,“ vysvětluje. „Říkám si, Shalane, teď budeš trénovat víc a přijmeš všechnu tu bolest spojenou s tréninkem. Rozdíly mezi elitními sportovci jsou v jejich způsobu uvažování a způsobu, jak se vyrovnávají s neúspěchem. Pro mě je mysl jako sval, který se musí trénovat.“
Samomluva se nedá změnit přes noc. Je to neustálý proces, který je s každým tréninkem o něco rychlejší a přirozenější. Brzy uvidíš výsledky svého vnitřního fandění a zjistíš, jak ti to pomáhá zvládnout jakoukoli výzvu.
Přijmi naši výzvu a zlepši svou samomluvu, pomůže ti to posouvat se dopředu. Zkus tuhle drobnou změnu a přidej si k příštímu tréninku pozitivní mantru.
Udělej z toho zvyk: Často je nejtěžší část tréninku na trénink přijít. Takže než začneš s tréninkem NTC, zkus si říkat pozitivní mantru: „To nejtěžší už mám za sebou.“ Pak se v duchu pochval za sebemotivaci a za to, že v sebe věříš. Když začne být trénink náročný, zopakuj si mantru znovu: „To nejtěžší už mám za sebou.“ Pomůže ti to posílit sebedůvěru, zatnout zuby a dokončit trénink silnější.