Přeformuluj svoji samomluvu

„Představ si, že po hodně špatném zápase nebo slabém výkonu by tvoje samomluva byla negativní a v hlavě by ti zněla jen samá kritika, sebeponižování a sebenenávist,“ říká Duckworthová. To platí i pro jiné situace, kdy šlápneš vedle, třeba když vynecháš trénink nebo sníš něco nezdravého a pak máš výčitky. Pokud si budeš říkat, že jsi nejhorší a nikdy neuspěješ, tak tě to zrovna nenamotivuje zkoušet to znovu. Negativní samomluva způsobuje, že ze sebe máš hrozný pocit a nechceš to dál zkoušet, takže šance na dosažení tvých cílů se tím zmenší.



Duckworthová ve svém výzkumu objevila strategii pozitivní samomluvy, která má jen dvě části a dostane tě zpátky do hry. První část je vědomé přijetí: uznej svou chybu, ale neodsuzuj se za to a nevyčítej si. Například uznej, když zaspíš trénink. Druhá část spočívá v tom, že pro sebe musíš mít pochopení. V tomhle kroku „si představ, co by na tvůj prohřešek řekla tvoje máma, nejlepší kamarádi nebo kdokoli z tvých blízkých,“ radí Duckworthová. Mluvili by „soucitně, s láskou, pozitivně a s pochopením“, a přitom by tu chybu nepopřeli. V téhle části by nemělo chybět krátké zamyšlení nad tím, „co si z toho můžeš vzít a jak to chceš příště udělat lépe.“ Pak si to zkus říct. Může to znít nějak takhle: Mrzí mě, že včerejší trénink mi nevyšel, ale stalo se to jen jednou, jinak si vedu skvěle a pracuju na svých cílech. Zítra si nastavím budík o deset minut dřív, takže i když pár minut zaspím, pořád trénink stihnu. Takhle vypadá houževnatý člověk, co se z chyb rychle otřepe a vrátí se k práci.