Potřebují děti opravdu dny odpočinku?

Děti mají svaly odolné vůči únavě a také vrozenou schopnost zotavit se rychleji než dobře trénovaní vytrvalostní sportovci

To neznamená, že byste měli děti tlačit do intenzivního pohybu, pokud se cítí unavené. „Ve skutečnosti, protože se děti chovají podle toho, jak se cítí, a většinou vám to i upřímně řeknou, byste jim měli vždy naslouchat a vyhovět jejich potřebám méně intenzivním pohybem,“ říká Sue Falsoneová, klinická specialistka na sportovní fyzickou terapii a členka Nike Performance Council, která se specializuje na regeneraci. „Pokud se cítí moc unavené na to, aby si hrály, můžete jim říct, že jim bude lépe, když se s vámi projedou kolem bloku na kole. Nebo je vyzvěte, aby si protáhly tělo, jako to dělají zvířata, a vyzkoušely třeba pozici psa hlavou dolů nebo protažení do kočky. Cílem je jim ukázat, že když se budou hýbat, i když se jim zrovna nechce, může jim to ve skutečnosti pomoct v boji s únavou,“ dodává Falsoneová.