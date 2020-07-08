Potřebují děti opravdu dny odpočinku?

Potřebují děti odpočinkové dny?
Trénink
Nike Training
Být dítětem je vyčerpávající ve všech směrech. Zajisti, aby měly dostatek odpočinku.
Děti jsou ranec neomezené energie. Ale potřebují si od toho všeho běhání, skákání a hraní si odpočinout, aby se zregenerovaly? Probrali jsme to s několika odborníky z oboru a Nike Master trenéry, abychom to zjistili.
Je-li lidské tělo mimořádné, pak to dětské je ještě pozoruhodnější.
Stačí se jen zamyslet, jak mohou vaše děti zdánlivě nekonečně pobíhat. Nebo jak se mohou odrážet při všestranné hře fotbalu na dvorku nebo hodině skákání na trampolíně, jako by nic. Podle nedávného výzkumu zveřejněného v časopise Frontiers in Psychology mají děti svaly odolné vůči únavě a také vrozenou schopnost zotavit se rychleji než dobře trénovaní vytrvalostní sportovci. Možný důvod: Protože se jejich méně vyvinutá těla obvykle nepohybují tak efektivně jako naše, kompenzují to pomocí aerobní energie (na kyslíku) pro intenzivní pohyb. Aerobní energie nepřináší stejnou únavu, kterou způsobuje laktát u anaerobní energie, na kterou dospělí spoléhají při intenzivních a silových trénincích.
Děti mají svaly odolné vůči únavě a také vrozenou schopnost zotavit se rychleji než dobře trénovaní vytrvalostní sportovci
To neznamená, že byste měli děti tlačit do intenzivního pohybu, pokud se cítí unavené. „Ve skutečnosti, protože se děti chovají podle toho, jak se cítí, a většinou vám to i upřímně řeknou, byste jim měli vždy naslouchat a vyhovět jejich potřebám méně intenzivním pohybem,“ říká Sue Falsoneová, klinická specialistka na sportovní fyzickou terapii a členka Nike Performance Council, která se specializuje na regeneraci. „Pokud se cítí moc unavené na to, aby si hrály, můžete jim říct, že jim bude lépe, když se s vámi projedou kolem bloku na kole. Nebo je vyzvěte, aby si protáhly tělo, jako to dělají zvířata, a vyzkoušely třeba pozici psa hlavou dolů nebo protažení do kočky. Cílem je jim ukázat, že když se budou hýbat, i když se jim zrovna nechce, může jim to ve skutečnosti pomoct v boji s únavou,“ dodává Falsoneová.
„S ohledem na to je důležité si uvědomit, že jejich vyčerpání pravděpodobně nemá fyzickou příčinu,“ říká Nike Master Trainer Brian Nunez. „Většina dětí nemá zkušenost s přetrénováním, ale pokud se pravidelně učí a provádí nové cviky a činnosti, mohou se duševně přetížit. Chcete od nich hodně pozornosti, a to může být vyčerpávající.“
Abyste tomu zamezili, doporučuje Nunez pomáhat dětem učit se každý týden jen jeden nový cvik, jako je například dřep, a nechat je ho celý týden procvičovat. I když se k vám přidají při cvičení programu Fitness Adventure s Brianem a Bellou Nunezovými, řekněte jim, že jejich jediným cílem pro tento týden je naučit se tento jeden pohyb. A další týden se mohou seznámit s výpady nebo prknem. „Pořád je samozřejmě potřeba dětem cviky průběžně připomínat. Trénink je důležitý a pohyb je celoživotní cesta,“ doplňuje Nunez.
„Nechte je, aby si aktivitu vybraly, jako by se rozhodovaly, do které hry mají po přestávce naskočit.“
Brian Nunez, Nike Master Trainer
„Další profi tip při pocitu duševní únavy: Střídat dny intenzivnější, strukturované činnosti (čti: cvičení) s něčím, co dětem bude připadat jako pouhá hra,“ říká Nunez. „Nechte je, aby si aktivitu vybraly, jako by se rozhodovaly, do které hry mají po přestávce naskočit,“ dodává. Mělo by to být něco nestrukturovaného jen s pár pravidly, jako je honěná. I malá nezávislost jim může pomoct cítit, že jejich trénink není tak přísný, což posiluje pohyb přesně tak, jak by mělo, aby je to bavilo a nechtěly toho nechat.