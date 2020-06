Všichni víme, že děti mají rády hry. Stejně tak ale víme (a to ze spolehlivého zdroje), že dospělí to mají stejně. Do téhle aktivity se zapojí celá rodina. Řekněte svým dětem báchorku o tom, že podlaha je opravdu láva. Cvičení můžete začít jako obvykle, takže všichni budete skákat a dělat dřepy na „obyčejné podlaze“. Jakmile někdo zakřičí „Podlaha je láva!“, musí všichni přestat a vyskočit třeba na pohovku (nebo jiný nábytek v blízkosti), kde budou v bezpečí před rozpálenou podlahou.



Až „láva“ zmizí, můžou se všichni vrátit na podlahu, aby pokračovali v protahování a skákaní. Ale ne na dlouho. Podlaha se totiž může kdykoliv zase proměnit (Jakmile někdo zase zavolá). Mějte se proto pořád na pozoru a buďte připravení vyskočit.