Podcast Trained: Andy Puddicombe

„Je to podobné, jako když jdeš do fitka a trénuješ svoje svaly. Svaly jsou větší, silnější a dostává se do nich víc krve. A když si sedneš a medituješ, dostává se víc krve do tvého mozku, takže mozková kůra tloustne, zesiluje a celá tato oblast je aktivnější.“

Andy Puddicombe