Dřep s činkou vpředu

Trénink
Poslední aktualizace: 3. února 2021

Od Joea Holdera

Podívej se, jak střídat dřepy pro nejlepší posílení břicha a středu těla

Tenhle dřep, kdy je váha na ramenou, aktivuje víc stehna než hýždě a člověk musí mít zatraceně silný střed těla, aby udržel činku (a hrudník) ve vzpřímené poloze. Podívej se, jak na to, s radami od trenéra Nike Master, Joe Holdera.

  1. Postav se před činku, která by měla být uchycená ve výšce hrudi.
  2. Jestli jsi začátečník nebo máš omezenou pohyblivost ramen, chytni činku zkříženě (natáhni ruce pod činkou, polož si dlaně na ramena, a pak ruce překřiž, aby byly tvoje dlaně položené na opačných ramenech). Jestli máš pohyblivost lepší, chytni činku tradičně (polož si činku na ramena, pak ohni ruce, lokty namiř dopředu a nahoru. Pak prsty lehce uchop spodní část tyče činky, kousek od ramen).
  3. Zvedni činku ze stojanu a ustup o krok dozadu. Nohy měj na šířku boků (jestli máš úzké boky, udělej postoj spíš širší). To je výchozí pozice.
  4. Tlač lokty dopředu a nahoru, zpevni střed těla, drž hrudník zpříma a nohama tlač pevně do podlahy. Tělo spouštěj do dřepu tak, aby se tvoje stehna dostala pod úroveň kolen.
  5. Na nohách se zvedni do úvodní pozice. To je jedno opakovaní.
  6. Cvik zopakuj.
Dobrá forma: perfektní dřep s činkou, NTC Premium je zdarma

NTC Premium je zdarma

Naši špičkoví odborníci a trenéři všem zdarma poradí, jak na aktivní a zdravý životní styl.

Stáhnout
Dobrá forma: perfektní dřep s činkou, Přidej se k Nike Training Clubu

Přidej se k Nike Training Clubu

Naši špičkoví odborníci a trenéři ti poradí, jak na aktivní a zdravý životní styl.

Stáhnout

Původně zveřejněno: 27. července 2020