Dobrá forma: perfektní dřep s činkou

Dřep s činkou vpředu
Trénink
Poslední aktualizace: 3. února 2021
Od Joea Holdera
Podívej se, jak střídat dřepy pro nejlepší posílení břicha a středu těla
Tenhle dřep, kdy je váha na ramenou, aktivuje víc stehna než hýždě a člověk musí mít zatraceně silný střed těla, aby udržel činku (a hrudník) ve vzpřímené poloze. Podívej se, jak na to, s radami od trenéra Nike Master, Joe Holdera.
- Postav se před činku, která by měla být uchycená ve výšce hrudi.
- Jestli jsi začátečník nebo máš omezenou pohyblivost ramen, chytni činku zkříženě (natáhni ruce pod činkou, polož si dlaně na ramena, a pak ruce překřiž, aby byly tvoje dlaně položené na opačných ramenech). Jestli máš pohyblivost lepší, chytni činku tradičně (polož si činku na ramena, pak ohni ruce, lokty namiř dopředu a nahoru. Pak prsty lehce uchop spodní část tyče činky, kousek od ramen).
- Zvedni činku ze stojanu a ustup o krok dozadu. Nohy měj na šířku boků (jestli máš úzké boky, udělej postoj spíš širší). To je výchozí pozice.
- Tlač lokty dopředu a nahoru, zpevni střed těla, drž hrudník zpříma a nohama tlač pevně do podlahy. Tělo spouštěj do dřepu tak, aby se tvoje stehna dostala pod úroveň kolen.
- Na nohách se zvedni do úvodní pozice. To je jedno opakovaní.
- Cvik zopakuj.