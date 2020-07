5 tipů, jak si osvojit zdravé návyky

5. změna: Nech chybičky plavat.



Proč to funguje: Při každé změně životního stylu dojde na potíže a chyby se budou stávat. Jsme jen lidi. Ryan Flaherty, ředitel výkonnostní divize Nike, doporučuje používat mantru „No a, co teď?“, kterou používají i profesionální sportovci, které trénuje. Jak na to: „No a, tak jsem si dal velkou porci hranolek k obědu. Co teď budu jíst k večeři?“ nebo „No a, tak jsem prošvihl cvičení dnes ráno. Co teď bude zítra ráno?“



„Používání mantry ‚No a, co teď?‘ je způsob, jak se vrátit na cestu k cíli, takže jedno špatné jídlo nebudou následovat další špatná jídla po celý den a z jednoho týdne vynechaných cvičení se nestane celý měsíc vynechaných cvičení,“ říká Flaherty. „Dovoluje ti posunout se dál od nezdaru a nezamotáš se do něj. Taky ti ukazuje, že máš kontrolu nad změnami v budoucnu.“ Taky pomůže uvolnit tlak na to, aby byl člověk dokonalý, zabrání sestupné spirále a postará se o to, aby šlo všechno brzy zase podle plánu.



Nezapomeň, že dlouhodobé návyky se tvoří na základě konzistence, ne dokonalosti. Vyzkoušej tyhle strategie, aby ti nové zdravé návyky vydržely, a zkus mantru „No a, co teď?“, když po cestě narazíš na překážky. Dáš to!