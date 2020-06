Oslavuj průběžně svoje vítězství

Změň úhel pohledu a udrž si motivaci.

Cokoli nového a náročného, do čeho se pustíš, nepůjde tak úplně hladce. Je důležité slavit každé vítězství a vnímat svoje snažení pozitivně. Pozitivní přístup tě totiž bude motivovat k dalším výkonům mnohem víc, než když si budeš vyčítat každý neúspěch.

Představ si třeba, že chceš začít jíst víc zeleniny, a dáš si předsevzetí sníst s každým jídlem něco zeleného. Většinu času se ti to daří, ale pak přijde den, kdy věci z nějakého důvodu nejdou podle plánu a zeleninu vynecháš. Jsou dvě možnosti, jak k tomu přistoupit:

Spousta lidí si povzdechne a řekne si: „Tak se mi to nepovedlo. Je to na mě moc těžké.“ To potom většinou vede k ještě negativnějším myšlenkám typu: „Nemám na to. To prostě nemůžu zvládnout“, které způsobí, že to člověk nakonec vzdá.