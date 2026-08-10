Oslavuj průběžně svoje vítězství

Oslavuj svoje vítězství
Trénink a výživa
Betina Gozová
Změň úhel pohledu a udrž si motivaci.
Cokoli nového a náročného, do čeho se pustíš, nepůjde tak úplně hladce. Je důležité slavit každé vítězství a vnímat svoje snažení pozitivně. Pozitivní přístup tě totiž bude motivovat k dalším výkonům mnohem víc, než když si budeš vyčítat každý neúspěch.
Představ si třeba, že chceš začít jíst víc zeleniny, a dáš si předsevzetí sníst s každým jídlem něco zeleného. Většinu času se ti to daří, ale pak přijde den, kdy věci z nějakého důvodu nejdou podle plánu a zeleninu vynecháš. Jsou dvě možnosti, jak k tomu přistoupit:
Spousta lidí si povzdechne a řekne si: „Tak se mi to nepovedlo. Je to na mě moc těžké.“ To potom většinou vede k ještě negativnějším myšlenkám typu: „Nemám na to. To prostě nemůžu zvládnout“, které způsobí, že to člověk nakonec vzdá.
„Je důležité slavit každé vítězství a vnímat svoje snažení pozitivně“
Betina Gozová
Je tu ale taky možnost podívat se na ten ne úplně podařený den pozitivněji a zaměřit se na to, co se ti povedlo. Zkus si třeba říct: „Včera se mi povedlo dát si ke každému jídlu něco zeleného a zítra se mi to povede zase!“ nebo „Jíst listovou zeleninu ke každému jídlu čtyři dny v týdnu je mnohem lepší než si tak jako dřív dát salát jednou za uherský rok!“
Podívej se na celou věc z jiného úhlu a zaměř se na to, co se ti povedlo, ne na neúspěchy.
Dobře taky funguje odměňovat se za průběžné cíle, které se ti daří plnit. Budeš tak mít pocit, že všechna ta dřina opravdu stála za to. Tady je pár nápadů:
- Udělej něco pro sebe
Napusť si vanu nebo si udělej čas na meditaci.
- Něco si kup
Pořiď si něco, co tě bude motivovat k dalšímu snažení o zdravější životní styl, třeba nové tenisky nebo pěknou salátovou mísu.
- Piš si deník
Zapisuj si svoje úspěchy do deníku. Když vidím něco napsané černé na bílém, líp si uvědomím, kolik úsilí jsem vynaložila, abych toho úspěchu dosáhla.
Takže až si příště uvědomíš, že si zase dokola vyčítáš to, co se ti nepovedlo, zkus změnit úhel pohledu, zaměřit se na to pozitivní a pochválit se za to, co se ti povedlo. A až příště splníš svůj cíl, na chvíli se zastav a dopřej si čas pořádně to oslavit!