Bolest svalů zmírníš pohybem

To znamená, že na další den nedoporučuju intenzivní cvičení. Namísto toho se trochu projdi, trochu si zaběhej nebo si dej 15minutové cvičení pohyblivosti nebo jógy v NTC, které ti pomůže krok za krokem se aktivně zregenerovat. Cílem je zvýšit tělesnou teplotu a rozproudit krev v žilách. Líp se tak vyplaví kyselina mléčná, která bolest svalů způsobuje.



I když se pohyb zdá nelogický, protože právě při něm tě všechno bolí, pomůže ti rychleji zregenerovat. Takže až tě bude příště bolet celé tělo, vyzkoušej aktivní regeneraci – je to skvělý způsob, jak se dát po hodně namáhavém cvičení do kupy.