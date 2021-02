Naomi a Mari Osakaové hovoří o tom, jak spolu vyrůstaly jako sestry

Vášeň pro hru a vzájemné soupeření prohloubily v dospívání vztah mezi Naomi Ósakovou a její starší sestrou Mari. Nejdřív, když hrály proti sobě, ale podle Naomi taky později, když ve svých kariérách potkávaly další soupeře.



„Moje sestra pro mě vždycky byla zdrojem motivace,“ říká Naomi, které bylo letos 23 let. „Když jsem byla malá, Mari mě pokaždé porazila, a to si myslím, že hodně ovlivnilo moji soupeřivost. Prostě jsem za každou cenu chtěla vyhrát každý zápas.“



Letos spolu, tak jako mnozí z nás, strávily obě sestry ještě víc času. Kvůli přerušení na okruhu ATP si našly způsoby, jak trénovat doma a spolupracovaly taky na několika kreativních projektech.



„Překvapilo mě, jak má všechno pod kontrolou,“ říká 24letá Mari. „Pořád v ní vidím svoji mladší sestřičku, i když dneska už je to úspěšná žena.“



V tomhle videu obě profesionální tenistky vyprávějí, jak současný stav ovlivnil jejich vztah a jak jedna druhou stále líp poznávají mimo kurt.