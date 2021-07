Momentky: Dominance v házené s dvojčaty Garateovými 

Je na soutěžní házené něco, o čem lidé neví?

Melanie: V házené existuje systém hodnocení. Jsou tu hráči A, hráči B a hráči C. V ženské lize jsou jen skupiny A a B, protože kluků je mnohem víc. Patříme do skupiny A u žen, v mužské lize bychom byly B.



Jessenia: Je to matoucí. Můžu celé roky poukazovat na to, jak jsou ženy v házené podceňovány. Je to sport, kde dominují muži, a ti mají často pocit: „Ale my to děláme líp. Tohle je náš sport.“ A spolu s Melanií jsme se jim rozhodly vzkázat: „Dokážeme to stejné, co vy.“