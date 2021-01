Momentky: Rodina, kriket a komunita s Derickem Narinem 

Jaká je atmosféra v Queensu? Popichují se soupeři?

To záleží na tom, proti komu hraješ. Když se hraje proti Indům, tak toho moc neříkají, protože i když něco řeknou... Moji předci přišli z Indie, ale nemluvím jejich jazykem, takže ničemu nerozumím. Když hraješ proti Jamajčanům, tak tě proklínají. Říkají všechno možné, ale musí to říkat tak, aby je rozhodčí neslyšel, protože je může penalizovat. Nebereme si to k srdci, protože jim můžeme říct to stejné. Ale někdy se to k tobě dostane, protože pokud jsi v obraně, tak chceš jen zablokovat míč, aby tvůj partner mohl odpálit.