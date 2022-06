Mimo škatulky: Michelle Liová vyniká stylem

V dětství jsem hrála tenis a baví mě to pořád. Pak jsem se ale přestěhovala do New Yorku, kde je těžké najít volný tenisový kurt. Dřív jsem hrávala tři hodiny denně tenis, a proto jsem měla prvních pár let problémy najít vhodné cvičení. Občas jsem chodila na tréninky, ale nikdy jsem u toho dlouho nevydržela. Teď jsem se pustila do běhání. Dřív mě to vůbec nebavilo, celý život jsem se nedokázala k běhání přinutit. A proto se teď na to zkouším dívat jinak. Neříkám si už: „musím uběhnout pět kiláků každý den“, ale: „chci běhat, abych si udržela duševní zdraví a vyčistila si hlavu“. Hodně mi to pomohlo, cítím se teď dobře, i když neuběhnu daleko. Přiměju se jít běhat, i když mám za sebou dlouhý den a cítím se unavená. Vždycky si můžeš najít 30 minut na běhání – to je přece jasné, ne? Vždyť jsem ráno strávila 30 minut na Instagramu.