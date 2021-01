Mexická rugbystka María Pruijnová porušuje očekávání

A tohle je domovské hřiště tvého týmu?

Dřív jsme hrály i na jiných místech, ale tohle je náš současný tréninkový plácek. Není to ideální, protože to není hřiště určené přímo na ragby. Nemáme tady trávu a chybí nám skříňky na uložení batohů a vybavení, ale je to nejlevnější varianta, jakou jsme našly, a můžeme tady každý den trénovat podle libosti. Navíc leží v bezpečné oblasti s dobrý dopravním spojením. Jako dívčí tým se potřebujeme cítit bezpečně, když odcházíme z hřiště, a jsme rády, že nemusíme chodit daleko potmě na metro. No, a ten dnešní déšť… Snažíme se myslet optimisticky. Když hrajeme zápas na travnatém hřišti a je hezké počasí, tak si říkáme: „Tohle zvládnem levou zadní!“ Trénujeme totiž v hodně nestandardních podmínkách.