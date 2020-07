Dneska se dobře vyspi a zítra se ti líp poběží

Nemusíš být profesionální běžec, ale i tak strávíš skoro třetinu svého dne tréninkem. Nebo by to tak aspoň mělo být.



„Dopřát si sedm až devět hodin spánku je dokonalý tréninkový nástroj, možnost, jak si dobít výkonnostní baterie,“ konstatuje Cheri Mahová, MD, zdravotnická vědkyně z Centra pro lidskou výkonnost UCSF a členka Nike Performance Council, která se specializuje na spánek a výkonnost špičkových sportovců. „Můžeš si dobít baterie na 60 %, když odpočíváš šest hodin, a pak dojdeš na pokraj svých sil mnohem rychleji,“ říká doktorka Mahová. „Nebo je můžeš každou noc dobít na 80 %, 90 % nebo 100 % a pak uvidíš, na co opravdu máš.“



„Odepři si takový spánek a všechno se zhroutí,“ dodává Mahová. Uvádí tyhle příklady:



1. Nebude ti to myslet jasně. Když jsi vzhůru 24 hodin bez přestávky, dochází ke stejnému narušení kognitivních a motorických funkcí jako v případě 0,10% koncentrace alkoholu v krvi, tedy vyšší než zákonná hranice pro řízení pod vlivem.



2. Je možné, že onemocníš. Jestli vždycky spíš šest hodin nebo míň, tak jsi čtyřikrát náchylnější k tomu chytit běžnou rýmu, než když spíš sedm nebo víc hodin.



3. Můžeš přibrat. Chronický nedostatek spánku mění hladinu hormonů leptinu a ghrelinu, které regulují hlad. Pak může dojít k tomu, že si budeš dávat jídla s vyšším obsahem nasycených tuků a cukru.



Současný výzkum Mahové ale ukazuje horší důsledky pro sportovce. Říká totiž, že nedostatek spánku během více dnů může změnit koordinaci a biomechaniku. „Tohle má samozřejmě dopad na výkonnost, ale další možné riziko je, že člověk je na trati náchylnější ke zranění,“ dodává Mahová.



Proč si i přes tohle všechno 70 % dospělých Američanů nedopřeje doporučovanou dobu spánku každou noc? „Protože spát dobře je jako udělat si čas na pravidelné cvičení a co nejlepší stravování – je to těžké,“ doplňuje Mahová.