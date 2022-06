Jak být sami sobě dobrými trenéry podle koučinkové odbornice Margaret Mooreové

Jednu věc je potřeba si vyjasnit: Trenéři nejsou jen pro sportovce. Pro některé z nás to může být úplně nová informace. Ale Margaret Mooreová, známá jako Koučka Meg, už víc než 20 let pomáhá lidem ze všech oblastí života objevovat jejich silné stránky a hledat příležitosti k naplnění jejich potenciálu v práci, ve vztazích i v životě. Bývalá manažerka biotechnologického oddělení založila v roce 2000 školu koučinku Wellcoaches, aby pomohla odborníkům v oblasti wellness co nejlépe pomáhat svým pacientům. Od té doby se do jejího seznamu studentů zařadili vedoucí pracovníci nebo špičkoví zdravotníci a teď máme tu možnost i my všichni. V téhle epizodě koučka diskutuje o svých odborných znalostech s moderátorem Ryanem Flahertym, hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike, a podrobně popisuje, co efektivní koučování skutečně znamená. Vysvětlí, že když se opřeme do pochybností neboli „našeho stínu“, může nám to pomoct odhalit vzorce, které potřebujeme změnit. Dozvíme se taky, proč nás uspořádání mysli může nastavit na trvalý úspěch (a jak to udělat). Podělí se také o svůj příběh, co se jí nepodařilo, a o tom, jak se všichni můžeme stát lepšími kouči pro sebe, děti, svěřence nebo dokonce přátele.