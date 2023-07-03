Ve spolupráci s Rebel Girls
Místní partneři
Společnost Nike po celém světě podporuje lidi a komunity, jejichž cílem je pomáhat dívkám na hřišti i mimo něj.
Se správnou podporou je možné všechno.
Podle trenérky Maríe del Carmen Francisco Martínezové (členky neziskovky Proyecto Cantera, která prostřednictvím fotbalu pomáhá znevýhodněným dívkám) je sport pro dívky klíčem k dosažení jejich cílů. „Nikdy nepochybuj, že hřiště je místo, kam skutečně patříš, a že my, coby ženy, obstojíme v každém sportu. Díky sportu se seznámíš se spoustou lidí, ze kterých se můžou stát přátelé nebo mentoři. Můžeš se naučit, jak komunikovat, řešit konflikty, mít disciplínu, zabrat a překonávat hranice, žít s ostatními, stát se vůdčí osobností a spoustu dalších věcí.“ Komunity, jakou je i Proyecto Cantera, patří mezi projekty, které podporujeme ze všech sil. Chceme totiž zajistit, aby další generace dívek dostala všechno, co bude potřebovat k úspěchu nejen na hřišti.
Evropa
Fotbal patří všem. Nike podporuje celou řadu evropských iniciativ, které zlepšují životy dívek pomocí téhle nádherné hry. Od organizací, které dávají uprchlíkům možnost využívat společný prostor, přes pomoc zranitelným dětem a dětem na okraji společnosti, až po tolik potřebné vzdělávání dívek, které k němu mají špatný přístup… Snažíme se podporovat komunity, které můžou něco změnit, kde je to zapotřebí.
Zbytek světa
Spojili jsme síly s projekty po celém světě ve snaze pomoct dívkám dostat se do hry a zkvalitnit čas věnovaný sportu. Nezáleží na tom, jestli jde o poskytování příležitostí k vyjádření (například spojením fotbalu a poezie), zajišťování přístupu ke sportu nebo oslavu sportujících žen v muslimské komunitě, všude jsme narazili na spoustu úžasných iniciativ. A jelikož v téhle části světa pořád roste obliba fotbalu, budeme i nadále tyto skupiny podporovat v jejich snaze o to, aby se dívky cítily bezpečně a rovnocenně a nepřipadaly si přehlížené.