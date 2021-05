Co dělat, když tě trenér přehlíží

Na seznamu mých „oblíbenkyň“ je místo pro všechny, kdo budují pozitivní týmovou kulturu a pomáhají vítězit. Pokud jsi jedna z mých basketbalistek, kterým se nedaří střelba pod košem, a zůstaneš po tréninku na hřišti, aby sis zkusila deset dvojtaktů, tak já to vidím. Vidím, když do toho některá z mých hráček dává maximum. Vidím, jak se kdo chová ke spoluhráčkám a kdo si s ostatními plácne rukou. Vidím taky, kdo se v autobuse s nikým nebaví. (Snaž se, prosím, abys taková nebyla.) Pro úspěch týmu je fakt moc důležité to, jak dokážou hráčky spolupracovat.



Možná to chvíli potrvá, než do svého nového týmu úplně zapadneš. Snaž se být trpělivá. Záleží jenom na tvém přístupu, jak se k výzvě postavíš. Kdybych byla na tvém místě, tak bych si pořád kladla otázky: „Jak se mám k téhle výzvě postavit? Co mám udělat pro to, aby se to povedlo?“ Vím, že ne každému to dochází. Trénovala jsem spoustu hráček, které přišly do týmu s negativním postojem a říkaly: „Nehraju a nikdy hrát nebudu.“ A já jim na to odpovídám: „Tohle není moje realita, ale tvoje realita – a vytváříš si ji ty sama.“ Když chodíš na trénink s představou, že tě nikdo nemá rád, tak se to nejspíš stane realitou.



Pokud chceš změnit svoje negativní uvažování a podívat se na věci pozitivně, tak to určitě jde. Máš to ve své moci. Přestaň si myslet, že se proti tobě celý svět spiknul, a místo toho vnímej svoje příležitosti. V novém týmu je potřeba znova najít svoji identitu. Můžeš se zaměřit na jinou plaveckou akci nebo styl. Můžeš se rozhodnout, že budeš o hodně rychlejší nebo že budeš k ostatním holkám přistupovat jinak než ve svém minulém týmu.