Kdy jíš, může být důležitější než to, co jíš

Jak si nejlépe načasovat jídla? Podle odborníků a výzkumů následovně:

Snídaně: Podle doktora Pandy je dobré s jídlem počkat hodinu až dvě po probuzení a snažit se snídat relativně pravidelně ve stejnou dobu. Proč? Když vstaneš, stále máš v krvi zvýšenou úroveň spánkového hormonu melatoninu, který může bránit tvorbě inzulinu, což je hormon, který tvé tělo potřebuje k rozkládání a využití sacharidů. Pokud můžeš, pokus se si velkou část kalorií a případné cukry, na které máš chuť, dát ke snídani. Výzkum publikovaný v časopise The Journal of Nutrition zjistil, že když je snídaně největším jídlem dne, pomáhá to udržovat zdravou hodnotu BMI (index tělesné hmotnosti), zatímco jiný výzkum naznačuje, že to také může zlepšovat kvalitu spánku. Myšlenka je taková, že velká snídaně pomáhá přes den omezit chutě na jídla, které ovlivňují nejen tvou váhu, ale i tvé spánkové hormony. A pokud si dáš sladké jídlo nebo pití, jako je pomerančový džus nebo kobliha, můžeš zaznamenat nižší inzulinovou odezvu než při konzumaci toho samého večer.



Svačinky: Doktor Panda doporučuje nechat mezi jídly a menšími svačinkami aspoň dvouhodinový odstup. Vždy, když něco sníš, tvoje slinivka uvolní nějaký inzulin. Po přibližně 90 minutách se úroveň inzulinu vrátí na základní hodnotu. Pokud jíš příliš často, inzulin nemá šanci se dostat do normálu, což může způsobit, že tvé tělo bude ukládat tuk.



Oběd: Dej si ho, kdykoli dostaneš hlad. Po velké snídani nebo dopolední svačince to klidně může být až později odpoledne. Pokud velké snídaně nejsou tvůj styl, může tvým hlavním jídlem být oběd. Každopádně by ale měl být větší než večeře. Stejná studie zjistila, že konzumace největší části denních kalorií k obědu měla podobný, i když menší, pozitivní dopad jako její konzumace ke snídani.



Večeře: Načasuj si ji tak, aby byla zhruba 10 hodin po tvém prvním jídle. Tenhle rozvrh je na dodržování trochu snazší než oblíbený rozvrh s 8 hodinami stravování a 16 hodinami půstu a podle výzkumů může stále vést ke zlepšení krevního tlaku a snížení hmotnosti a poměru tělesného tuku. Doktor Panda doporučuje jíst spíše menší večeře, aby tělo nemuselo moc pracovat. Pokud 10 hodin zvládáš snadno, můžeš období pro stravování zkrátit na 8 hodin – to znamená, že pokud si dáš snídani v 10 ráno, večeři by sis měl/a dát do 6 hodin večer.



Konzumování veškerého jídla v pevně stanoveném časovém okně většinou není možné nebo snadné každý den. Někdy ti to pokazí třeba delší den v práci, dítě, které si nezdřímlo, nebo oslava narozenin. To je v pohodě. Podle doktora Pandy může k pozitivním výsledkům vést dodržování stravovacího rozvrhu i jenom 5 dní v týdnu. Ale víceméně jakákoli snaha o zlepšení stravování tě nasměruje k lepšímu zdraví. A co je nejlepší – hodiny už v sobě máš, jenom se musíš naučit se jimi řídit.