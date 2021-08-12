Kdo umí, mluví: Fitness trenérka Shev Robinsonová a choreografka Tanisha Scottová

Tahle dvojka, které nechybí sebevědomí, udává tempo v tanci a cvičení
Kultura
Choreografka Tanisha Scottová a fitness trenérka Shev Robinsonová vysvětlují, že když dodáš nejdřív sebevědomí sobě, můžeš potom to samé udělat i pro ostatní.
„Kdo umí, mluví“ je série rozhovorů, kde lidé ze světa sportu a umění probírají, jak se jim daří dosahovat úspěchů na hřišti i v životě.
Tanisha Scottová a Shev Robinsonová jsou ve své práci oporou druhým lidem. Tanisha je proslulá choreografka a Shev je známá fitness koučka s rostoucí online základnou. Jejich práce spočívá v tom, že lidi motivují, aby rozvinuli svoje nejlepší vlohy – ať už jde o fyzičku, duševní zdraví nebo kreativitu. Shev svoji práci popisuje jako „budování sebevědomé komunity“. Obě dvě koučují celou řadu slavných umělců a umělkyň současnosti, kterým pomáhají s jejich ikonickými živými vystoupeními, hudebními videi a prezentacemi v časopisech. Stejně tak ale pomáhají i každodenním sportovcům a sportovkyním. Obě dvě se narodily v Torontu a mají jamajské kořeny – a to je sbližuje při jejich práci v zábavním průmyslu. Některé ze svých slavných klientů a klientek dokonce koučují společně.
V tomhle rozhovoru ze série „Kdo umí, mluví“ diskutují Tanisha a Shev o tom, jak uskutečňovat svoje cíle – je to princip, který spojuje nejrůznější disciplíny a platí pro každou činnost. A hovoří taky o tom, že jestli chtějí klienty a klientky dovést k úspěchu, musí jejich příprava vycházet zevnitř.
Shev: Pojďme si to vysvětlit. Jak bys, Tanisho, popsala to, co děláš?
Tanisha: Jsem choreografka, pohybová koučka – to je něco hodně jiného než choreografie – a taky kreativní režisérka.
Shev: Tvým úkolem je, aby se lidé na jevišti cítili sebejistě.
Tanisha: Myslím, že je to jedna z nejúžasnějších věcí, které můžu dělat… Pověz mi něco o svojí práci.
Shev: Mám karibské kořeny, a tak není nic neobvyklého, že dělám tři práce naráz: jsem fitness nadšenkyně, podnikatelka a koučka. Učím umělce a umělkyně, jak zvládat turné, koncerty, marketingové akce a prezentaci v časopisech. Jsem vedoucí společnosti Body by Shev, kde školím lidi z celého světa. Je na tom úžasné, že přicházím do kontaktu s lidmi, které jsem nikdy předtím neviděla a pomáhám jim dosahovat jejich cílů.
Tanisha: A víš, co se mi zdá? Vždycky jsem měla pocit, že pořád myslíš na druhé. Pracujeme společně, a proto to moc dobře vidím. Řekla bys, že je to ten hlavní důvod, proč to děláš?
Shev: Věděla jsem, že chci pomáhat lidem. Chtěla jsem jim ukazovat cestu, jak si zvednout sebevědomí. Jenom jsem nevěděla, jak na to. Vždycky jsem se věnovala fitness, moc mě to bavilo. Byla jsem atletická hvězda. Měla jsem to v sobě. Je to můj úděl… Můžeš mi prozradit, jestli jsi někdy měla kreativní blok? A pokud ano, jak ses s tím dokázala vyrovnat?
„Všichni by měli být pyšní na práci, kterou dělají, a vědět, že mají podíl na tom, jak věci vypadají.“
Tanisha
Tanisha: Ještě se mi nestalo, že bych uvízla ve slepé uličce. Důvod je podle mě v tom, že choreografie, pohyb a kreativní režie pro mě nejsou něco mechanického. Není to předem napsané na papíře. Všechno má svůj příběh. Ze všeho nejdřív se snažím zjistit, o co jde. Jaké sdělení obsahuje tahle písnička? Která osoba s tím přichází? Snažím se pospojovat všechny drobné dílky skládanky. Když zjistím, že do sebe něco nezapadá, znamená to, že příběhu schází opravdovost. A když to není opravdové, tak do toho nejdu.
Shev: Co děláš pro to, aby si vaši umělci a tanečníci udrželi motivaci?
Tanisha: Všichni by měli být pyšní na práci, kterou dělají, a vědět, že mají podíl na tom, jak věci vypadají. Jako vedoucí musím svěřovat zodpovědnost ostatním. Musím se ujistit, že vize dává smysl a že mám správné hráče – správné stylisty, správné tanečníky a správné asistenty produkce. Je to pracovní ekosystém a je to celé o týmové práci. Řekla bych, že když lidi dostanou pravomoci a jsou za něco zodpovědní, tak chtějí odvádět lepší práci – a taky se jim to daří. Tohle je můj přístup.
Shev: Jak buduješ vztahy se svými studenty, dalšími tanečníky nebo přímo s klienty?
Tanisha: Nechci se chovat povýšeně, protože se sama pořád učím. Snažím se naslouchat a hodně diskutovat. [Na jevišti] kladu spoustu otázek. Snažím se nikoho neopomíjet, tancuju s mladšími lidmi a tak podobně. [Potřebuju] mít kontakt se světem, ze kterého vyzařuje opravdovost. Respektuju tuhle hru. Respektuju umění ve všech jeho možných podobách. A dávám prostor svojí představivosti, nepřestávám snít.
Shev: Ani netušíš, jakou mi to dělá radost.
„Motivuje mě, když můžu lidem pomáhat, aby znova našli ztracené sebevědomí.“
Shev
Tanisha: Jaké místo má v tvém každodenním životě cvičení a zdravý životní styl?
Shev: Snažím se lidem ze všech sil pomáhat, aby líp rozuměli svému zdraví a kondici. Jde o to, jak začínám svůj den, jak se stravuju nebo jak svoji energii předávám druhým. Nedokážu si bez toho představit život. Pokud nejsem sama fit, nemůžu pomáhat druhým. Cítím, že druzí lidé moji energii taky vnímají.
Tanisha: Jak sebe samu motivuješ, abys mohla být motivací i pro všechny ostatní?
Shev: Motivuje mě, když můžu lidem pomáhat, aby znova našli ztracené sebevědomí. Může to mít nejrůznější podoby – nezáleží, jestli máš pár kilo navíc, jestli jsi právě porodila dítě nebo jestli se necítíš pohodlně ve svých šatech… Svoje klienty a klientky považuju za širší rodinu. Nikdy dřív jsem se necítila tolik nabitá energií druhých lidí. A proto si musím budovat prostor, odkud čerpám klid a soustředění, abych se o ně mohla dělit s dalšími lidmi.
Tanisha: Je to o nezištnosti a obětavosti. Jak objevuješ svoji vnitřní rovnováhu, aby ses mohla pouštět do práce s klienty a klientkami?
Shev: Než se pouštím do práce s klienty, snažím se ujasnit si, proč za mnou přicházejí. Jaký je jejich příběh a z jakého důvodu mě potřebují? Poskytuju totiž službu, která vyžaduje, abych nejdřív porozuměla tomu, s čím se na mě obracejí.
„Než se pouštím do práce s klienty, snažím se ujasnit si, proč za mnou přicházejí. Jaký je jejich příběh a z jakého důvodu mě potřebují?“
Shev
Tanisha: Jak se ti daří najít rovnováhu mezi kondičními cíli klientů a klientek a tím, co je ve skutečnosti zdravé pro jejich tělo?
Shev: Myslím, že je důležité, abych byla se svými klientkami na stejné úrovni a aby mě nepovažovaly za nedostižný vzor. Jsem taky jenom člověk. Každý den cvičím, protože mám svoje vlastní cíle. Nejsem jenom koučka, která vypadá pokaždé dokonale. Právě teď probíhá naše 30denní výzva a já sama se jí taky účastním. Stravuju se stejně jako ony. A spolu s nimi taky cvičím a mám stejný program.
Tanisha: To je přesně ono. Je to hodně podobné tomu, co dělám já – pomáhám lidem, aby se stávali nejlepší verzí sebe sama. Pustila ses do 30denní výzvy – počkej, musím to říct přesně. Ty ses, Shev, pustila do 30denní výzvy s 500 lidmi.
Shev: S 585 lidmi.
Tanisha: Tohle si fakt zaslouží respekt. 585 lidí. Dozvěděla ses přitom něco o svých vlastních limitech, pokud jde o to, jak pomáháš lidem dosahovat jejich cílů?
Shev: Vždycky jsem říkala, že bych ráda trénovala velké skupiny žen, které chtějí zdravě přibrat, zhubnout, zpevnit si postavu a udržet si kondici, a to bez ohledu na věk a výkonnostní úroveň. Když jsem zjistila, že to dokážu, získala jsem nový obrázek o svých vlastních koučovacích dovednostech a schopnostech.
Tanisha: Všechno hezky naráz. To je fakt skvělé.
Text: Darian Harvinová
Video: Travis Wood
Napsáno: listopad 2020