Kdo umí, mluví: Fitness trenérka Shev Robinsonová a choreografka Tanisha Scottová

Shev: Pojďme si to vysvětlit. Jak bys, Tanisho, popsala to, co děláš?



Tanisha: Jsem choreografka, pohybová koučka – to je něco hodně jiného než choreografie – a taky kreativní režisérka.



Shev: Tvým úkolem je, aby se lidé na jevišti cítili sebejistě.



Tanisha: Myslím, že je to jedna z nejúžasnějších věcí, které můžu dělat… Pověz mi něco o svojí práci.



Shev: Mám karibské kořeny, a tak není nic neobvyklého, že dělám tři práce naráz: jsem fitness nadšenkyně, podnikatelka a koučka. Učím umělce a umělkyně, jak zvládat turné, koncerty, marketingové akce a prezentaci v časopisech. Jsem vedoucí společnosti Body by Shev, kde školím lidi z celého světa. Je na tom úžasné, že přicházím do kontaktu s lidmi, které jsem nikdy předtím neviděla a pomáhám jim dosahovat jejich cílů.



Tanisha: A víš, co se mi zdá? Vždycky jsem měla pocit, že pořád myslíš na druhé. Pracujeme společně, a proto to moc dobře vidím. Řekla bys, že je to ten hlavní důvod, proč to děláš?



Shev: Věděla jsem, že chci pomáhat lidem. Chtěla jsem jim ukazovat cestu, jak si zvednout sebevědomí. Jenom jsem nevěděla, jak na to. Vždycky jsem se věnovala fitness, moc mě to bavilo. Byla jsem atletická hvězda. Měla jsem to v sobě. Je to můj úděl… Můžeš mi prozradit, jestli jsi někdy měla kreativní blok? A pokud ano, jak ses s tím dokázala vyrovnat?