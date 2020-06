Jak u dětí budovat sebejistotu

Sebedůvěra je základ

„Nikdy nezapomínej na tu nejdůležitější věc – na zábavu!“ radí Julia, která se po zranění musela rozloučit s kariérou poloprofesionální fotbalistky a zamilovala se do trénování. Teď jí jde hlavně o to, aby byly děti aktivní a hýbala se celá rodina společně. Všem nám tím připomíná, abychom „zůstali pozitivní a smáli se spolu“.



Když budeme děti pobízet a dáme jim pocit, že jsou šampioni, může to mít obrovský vliv na jejich sebedůvěru. Jak říká Julia: „Děti, které sportují se svými rodiči, si v sobě vytváří smysl pro hrdost. Posiluje to jejich vnímání sebe sama.“ Víme, že jim nikdo nefandí tolik jako ty, ale při sportu je potřeba je povzbudit ještě trochu víc. Můžeš nadšeně pokřikovat trochu hlasitěji, poplácat je po ramenou o něco silněji a mít z jejich úspěchů ještě větší radost než obvykle.