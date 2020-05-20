Jak u dětí budovat sebejistotu
Pohyb
Nike Training
Jak pozitivně pobízet děti, aby dostaly ze sportování maximum.
Udržet děti aktivní, když nemůžou chodit ven, je výzva. V následujícím článku se s námi jedna z trenérek z naší iniciativy Made to Play podělí o tipy, jak motivovat děti a dostat je z gauče. Malá nápověda – všechno se točí kolem zábavy.
Motivovat děti k aktivitě, když nemůžou chodit ven, je prostě výzva. A tak jsme se zeptali týmu Nike Made to Play, jak dostat děti z pohovky pomocí šesti tréninkových zásad. S našimi trenéry z Made to Play se hýbe 17 milionů děti z celého světa, takže vědí, o čem mluví. Tenhle týden vysvětluje Julia Winklerová, trenérka fotbalového programu Berlin Kickt pro mládež, jak budovat sebevědomí.
Sebedůvěra je základ
„Nikdy nezapomínej na tu nejdůležitější věc – na zábavu!“ radí Julia, která se po zranění musela rozloučit s kariérou poloprofesionální fotbalistky a zamilovala se do trénování. Teď jí jde hlavně o to, aby byly děti aktivní a hýbala se celá rodina společně. Všem nám tím připomíná, abychom „zůstali pozitivní a smáli se spolu“.
Když budeme děti pobízet a dáme jim pocit, že jsou šampioni, může to mít obrovský vliv na jejich sebedůvěru. Jak říká Julia: „Děti, které sportují se svými rodiči, si v sobě vytváří smysl pro hrdost. Posiluje to jejich vnímání sebe sama.“ Víme, že jim nikdo nefandí tolik jako ty, ale při sportu je potřeba je povzbudit ještě trochu víc. Můžeš nadšeně pokřikovat trochu hlasitěji, poplácat je po ramenou o něco silněji a mít z jejich úspěchů ještě větší radost než obvykle.
„Děti, které sportují se svými rodiči, si v sobě vytváří smysl pro hrdost. Posiluje to jejich vnímání sebe sama.“
Julia Winklerová, trenérka, Berlin Kickt
Zaměř se na cíle
Děti se cítí sebejistější, když vidí, jak se zlepšují. Julia rodičům radí: „Sedněte si spolu s dětmi a stanovte si krátkodobé a dlouhodobé cíle na následující týden. Vizualizujte si je a dejte na ledničku.“ Julia povzbuzuje děti, se kterými pracuje, aby převzaly kontrolu nad svým tréninkem. „Buďte otevření nápadům dětí ohledně sportu a vytvořte si rituál, jak sportovat pravidelně. Když aktivita začíná každý den ve stejnou dobu a má strukturu, dětem to dává pocit jistoty.“
Nespouštěj oči z Made to Play v aplikaci NTC, kde najdeš víc tréninkových rad od profíků.
Zaměř se na cíle
Děti se cítí sebejistější, když vidí, jak se zlepšují. Julia rodičům radí: „Sedněte si spolu s dětmi a stanovte si krátkodobé a dlouhodobé cíle na následující týden. Vizualizujte si je a dejte na ledničku.“ Julia povzbuzuje děti, se kterými pracuje, aby převzaly kontrolu nad svým tréninkem. „Buďte otevření nápadům dětí ohledně sportu a vytvořte si rituál, jak sportovat pravidelně. Když aktivita začíná každý den ve stejnou dobu a má strukturu, dětem to dává pocit jistoty.“
Nespouštěj oči z Made to Play v aplikaci NTC, kde najdeš víc tréninkových rad od profíků.