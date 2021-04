Jak tanec utváří vztahy

Jaký vnímáte rozdíl mezi tím, když tančíte každá zvlášť a když tančíte jako skupina?



Mette: Pracujeme i individuálně, ale nejpůsobivější je, když spojíme síly. Tančit sám je trochu nuda. Cítím u toho jakési prázdno. Nemám se od koho odrazit. Nevím, jak dělat pokrok. Chybí mi inspirace. Jsem za holky moc vděčná, protože díky nim vnímám nové možnosti, a protože mi umožňují vidět věci z vnějšku, jejich očima.



Elise: Podle mě každá z nás chápe, jak je to náročné a co to od člověka vyžaduje. Může to být hodně individuální, ale jsem si jistá, že si tím na nějaké úrovni procházíme všechny, protože naše tělo je tím dílem. Každá z nás je tím dílem. Všechny do toho celku vnášíme svoje vnější a vnitřní já.



Fatou: Potřebujeme taky někde čerpat energii, takže je to pro nás velký nezvyk cvičit o samotě, jenom s jedním člověkem, a ne se spoustou lidí. Cítím, jak všichni touží trénovat a tančit.



Jaký v tom teď v posledních měsících vnímáte rozdíl, když při pohybu a tanci nemáte takový fyzický kontakt s lidmi, jaký byste normálně měly?



Mette: Mám velké štěstí, že mám svoje spolubydlící, takže vlastně mám s kým tančit, a až tak moc to na mě nedolehlo. Ale vím, že spousta lidí to má těžší. Nemají možnost vyjádřit svoje emoce. To je pro spoustu z nich smutná realita. Dřív trénovali, chodili cvičit. A teď nic. Musí to být hrozná rána pro psychiku. Bez lidí to člověka dřív nebo později omrzí.



Elise: Nemáte možnost vnímat tu energii od instruktora nebo toho, kdo vám předvádí kroky. Někdy člověk potřebuje provést malé korekce, na které ho ale učitel nemůže upozornit, když ho nevidí. Je to teď takové jednostrannější. Cítím se dobře ve velké místnosti plné lidí. Ráda se rozhlídnu a nechám se inspirovat. Jsem ráda, že můžu tancovat se svými dvěma spolubydlícími, ale rozhodně mi chybí tanec ve skupině 30, 40 lidí, kde vnímám, jak do toho všichni jdeme naplno, potíme se, většina z nás to nezvládá správně, protože je to těžké. Dřeme, jedeme nadoraz… To mi chybí.