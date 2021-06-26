Jak překonat svůj největší strach podle autora Lewise Howese

Podcast Trained: Jak se stát odvážným s Lewisem Howesem
Trénink
Největší vítězství tohohle sportovce neproběhlo na hřišti, ale když si uvědomil, že má moc utvářet svoji vlastní budoucnost. Teď pomáhá ostatním dělat to samé.
Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.
Ve škole si všichni rozvíjíme širokou škálu dovedností, ale jedno hlavní téma v tvém studijním programu nejspíš chybělo – jak zvládat svoje pocity. A tak když nám život přinese opravdu obtížné situace – v případě Lewise Howese mezi ně patřilo sexuální zneužívání, bratr ve vězení a zranění, které ukončilo jeho profesionální fotbalovou kariéru – nevíme, jak se s nimi vyrovnat, natož aby se nám dobře dařilo. Potom, co chvilku trucoval na sestřině gauči, se Howes rozhodl čelit svým největším obavám (výše zmíněným pocitům) a vystavit se jim. Howes, oblíbený moderátor podcastu, autor bestselleru, obchodní kouč a házenkář týmu USA, si teď dal za cíl pomáhat ostatním najít sílu tím, že se postaví svým strachům. V dnešní epizodě se tenhle muž mnoha talentů svěří hlavnímu řediteli výkonnostní divize Nike Ryanovi Flahertymu. Poví mu, jak zapracoval na studu a krizi identity, a tak dosáhl duševního a fyzického zdraví. Jak mu mentoři pomohli stát se „sportovcem života“. Jeho rady, jak si vytvořit seznam obav, zbavit se osobnostních masek (v tomto ohledu má pro všechny posluchače mužského pohlaví několik silných slov) a myslet exponenciálně, nám všem můžou pomoct vytvořit si vlastní kurz emoční inteligence. Lepší pozdě než nikdy.
„Měj strach, dokud strach nezmizí.“
Lewis Howes
Autor knihy The School of Greatness, řečník hlavních projevů a házenkář mužského národního týmu USA
Chceš poradit ohledně nastavení mysli, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Napiš na trained@nike.com a Ryan Flaherty se ti pokusí vyjít vstříc.