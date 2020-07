Jak motivovat děti k pohybu

Na tom pak můžeš stavět. Po pár týdnech pravidelného pohybu se jich zeptej: „Jaký to je pocit být ve svém těle?“ nebo „Co tvoje tělo zvládne a co z toho tě překvapilo?“ Podpoříš u nich zdravé napojení se na tělo a jejich mysl v tom pak bude přirozeně pokračovat. „Nech biologii, ať pracuje sama. Subjekt nemusíš nutit,“ navrhuje Cutaiaová. „Jsme předurčení k pohybu. Když mají děti dost aktivity, tak to, že pohyb je pro ně dobrý, se jim v mozku samo nastaví.“



I když se to může zdát jako dobrý nápad říct dětem všechno o přínosech cvičení, možná bude lepší nepouštět se do biologie. „Dospělí mají sklon něco dělat, když ‚proč‘ souvisí s vědou, ale děti se nechají inspirovat víc, když ‚proč‘ souvisí s nějakým příběhem,“ říká Brian Nunez, Nike Master Trainer.



Například dětem neříkej, že z dřepů s výskokem budou mít silné a pevné nohy, ale místo toho jim vysvětli, že hladová žába potřebuje silné a rychlé nohy, aby skákala přes rybník a mohla chytit víc much. A cvičení skoků jí pomůže být rychlejší a rychlejší. Nebo až děti budou dělat cviky založené na rychlosti, jako jsou skoky na panáka, řekni jim, že se jejich oblíbený tanečník nebo basketbalista pohybuje tak rychle, protože dělá stejné cviky.



Když použiješ situaci, které rozumí a na které jim záleží, tak se jim do pohybu bude chtít víc a víc si ho užijí.