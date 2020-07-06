Jak motivovat děti k pohybu
Trénink
Nike Training
Děti jen tak nepřesvědčíš, aby cvičily, musíš z toho udělat zábavu.
Inspiruj děti k pohybu každý den tak, že se s nimi pustíš do zábavných aktivit, které jim rozproudí krev v žilách. Máme tipy, jak dětem pokládat otázky, které jim pomůžou uznat a pochopit, že pohyb je pro ně prospěšný.
Přesvědčit děti o tom, že fyzická aktivita může být zábavné dobrodružství, je jen půlka toho, jak je rozhýbat. A ta druhá půlka? Zajistit, že jim na pohybu záleží, takže se pak budou hýbat víc, protože chtějí.
Stejně jako dospělé nemůžeš ani děti donutit, aby se nějak cítily, jak říká Diana Cutaiaová, zakladatelka společnosti Coaching Peace Consulting, která spolupracuje s týmem Nike pro společenský a komunitní dopad. „Můžeš jim ale dát možnost zhodnotit si, jak se cítí, aby z toho pak samy vyvodily závěry.“
Řekni dětem, ať se po dobu pěti dnů připojí k tvému cvičení podle našeho programu Fitness Adventure s Brianem a Bellou Nunezovými nebo k jiné aktivitě, která rozproudí krev (například honěná na zahradě). „Každé ráno po prvním dni se jich zeptej, jak se cítí,“ radí Cutaiaová. Pár příkladů otázek: „Cítíš se dnes jinak? Máš víc energie? Spalo se ti líp? Chceš dělat víc takových aktivit?“ Tyhle otázky dětem pomůžou všimnout si pocitů a změn, které by si samy neuvědomily, a přitom se nebudou cítit, že je do něčeho nutíš.
„Dospělí mají sklon něco dělat, když ‚proč‘ souvisí s vědou, ale děti se nechají inspirovat víc, když ‚proč‘ souvisí s nějakým příběhem.“
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Na tom pak můžeš stavět. Po pár týdnech pravidelného pohybu se jich zeptej: „Jaký to je pocit být ve svém těle?“ nebo „Co tvoje tělo zvládne a co z toho tě překvapilo?“ Podpoříš u nich zdravé napojení se na tělo a jejich mysl v tom pak bude přirozeně pokračovat. „Nech biologii, ať pracuje sama. Subjekt nemusíš nutit,“ navrhuje Cutaiaová. „Jsme předurčení k pohybu. Když mají děti dost aktivity, tak to, že pohyb je pro ně dobrý, se jim v mozku samo nastaví.“
I když se to může zdát jako dobrý nápad říct dětem všechno o přínosech cvičení, možná bude lepší nepouštět se do biologie. „Dospělí mají sklon něco dělat, když ‚proč‘ souvisí s vědou, ale děti se nechají inspirovat víc, když ‚proč‘ souvisí s nějakým příběhem,“ říká Brian Nunez, Nike Master Trainer.
Například dětem neříkej, že z dřepů s výskokem budou mít silné a pevné nohy, ale místo toho jim vysvětli, že hladová žába potřebuje silné a rychlé nohy, aby skákala přes rybník a mohla chytit víc much. A cvičení skoků jí pomůže být rychlejší a rychlejší. Nebo až děti budou dělat cviky založené na rychlosti, jako jsou skoky na panáka, řekni jim, že se jejich oblíbený tanečník nebo basketbalista pohybuje tak rychle, protože dělá stejné cviky.
Když použiješ situaci, které rozumí a na které jim záleží, tak se jim do pohybu bude chtít víc a víc si ho užijí.
Na tom pak můžeš stavět. Po pár týdnech pravidelného pohybu se jich zeptej: „Jaký to je pocit být ve svém těle?“ nebo „Co tvoje tělo zvládne a co z toho tě překvapilo?“ Podpoříš u nich zdravé napojení se na tělo a jejich mysl v tom pak bude přirozeně pokračovat. „Nech biologii, ať pracuje sama. Subjekt nemusíš nutit,“ navrhuje Cutaiaová. „Jsme předurčení k pohybu. Když mají děti dost aktivity, tak to, že pohyb je pro ně dobrý, se jim v mozku samo nastaví.“
I když se to může zdát jako dobrý nápad říct dětem všechno o přínosech cvičení, možná bude lepší nepouštět se do biologie. „Dospělí mají sklon něco dělat, když ‚proč‘ souvisí s vědou, ale děti se nechají inspirovat víc, když ‚proč‘ souvisí s nějakým příběhem,“ říká Brian Nunez, Nike Master Trainer.
Například dětem neříkej, že z dřepů s výskokem budou mít silné a pevné nohy, ale místo toho jim vysvětli, že hladová žába potřebuje silné a rychlé nohy, aby skákala přes rybník a mohla chytit víc much. A cvičení skoků jí pomůže být rychlejší a rychlejší. Nebo až děti budou dělat cviky založené na rychlosti, jako jsou skoky na panáka, řekni jim, že se jejich oblíbený tanečník nebo basketbalista pohybuje tak rychle, protože dělá stejné cviky.
Když použiješ situaci, které rozumí a na které jim záleží, tak se jim do pohybu bude chtít víc a víc si ho užijí.