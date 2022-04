Jak klimatické změny ovlivňují sport podle sportovkyně a odborníka

Co má společného přední biolog, který se zaměřuje na ochranu přírody, a legendární maratonská běžkyně? Vášeň pro životní prostředí. V téhle epizodě spojuje Jaclyn Byrerová dva unikátní pohledy, které vyprávějí příběh s jediným cílem: udržet naši planetu v takovém stavu, abychom se všichni měli dobře. Nejdřív nám vědec M. Sanjayan, CEO organizace Conservation International, představí stav našeho klimatu. Vysvětlí, proč jsou sportovci a sportovkyně, bez ohledu na sport, který dělají, ovlivnění změnou klimatu. Jaký vliv má to, co jíme, a taky nám ukáže jednoduché kroky, jak si můžeme zajistit lepší budoucnost. Po něm nám pak Joan Benoit Samuelsonová, dlouholetá sportovkyně Nike, povypráví o tom, jak se během desítek let svého běhání musela přizpůsobovat špatné kvalitě ovzduší a nepravidelnostem počasí. To všechno ji inspirovalo, aby se připojila k místním iniciativám pro ochranu klimatu. Oba dva mají stejný pozitivní pohled na to, jakým způsobem přistupují k přírodě a na možnosti každého z nás postavit se na start závodu proti klimatické změně.