Jak hrajeme: Americký fotbal v šesti hráčích

Krize identity marfského týmu

Americký fotbal – zápasy, tréninky i fandění na tribunách – je neoddělitelnou součástí života a identity Marfy a jejích obyvatel. Kvůli důsledkům pandemie COVID-19 si místní obyvatelé stále víc uvědomují, jak důležité je udržovat tradici pátečních zápasů. A taky to, jak snadno by mohla nadobro zaniknout.



V posledních letech se Marfa proměnila v pouštní oázu umění a kultury. Kolem luxusních restaurací, exkluzivních hotelů a ironických exponátů se to začalo hemžit turisty. Tyhle změny ale nepříznivě dopadly na pedagogy, dělníky a starousedlíky, kteří se zrovna nerozplývají nad strmě rostoucími nájmy, drahými luxusními butiky, ani nad steaky za 60 dolarů.



Pro drobnou, ale soudružnou komunitu dvou tisíců lidí, která leží necelých 200 mil od El Pasa, je americký fotbal srdeční záležitostí. „Když přijedete do města, uvidíte všude vymalovaná okna, vyvěšené vlajky, přivítá vás fialovo-bílý duch Marfy,“ říká hlavní trenér týmu Shorthorns Arturo Alferez. „Být součástí toho všeho je skvělý pocit, protože pomáháte vynést na povrch to nejlepší z duše tohohle města.“



Nicméně kvůli exodu místních rodáků přešla Marfa v roce 2011 z 11členného na 6členný americký fotbal.