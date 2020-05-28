HIT má maximální účinky za minimální dobu

Proč HIT: Maximální účinky za minimální dobu
Trénink a výživa
Kirsty Godsová
Jak zlepšit svoji kondičku, sílu a spálit tuk – rychle.
HIT je základem mých tréninkových programů, a to z dobrého důvodu: za krátkou dobu jsou vidět skvělé výsledky. A nejenom, že je cvičení HIT efektivní, ale můžeš ho cvičit všude a úplně bez vybavení.
Už když zařadíš HIT do svého cvičení dvakrát týdně, poznáš změnu a zároveň to nepřeženeš. Cvičení může mít metabolický after-burn efekt, což znamená, že budeš spalovat kalorie ještě hodiny po cvičení. HIT je skvělý způsob jak si zlepšit kardiovaskulární kondici, celkově posílit tělo, zvýšit podíl svalové hmoty a spálit tuk.
„Změnu poznáš, už když zařadíš HIT do svého cvičení dvakrát týdně, a zároveň to nepřepálíš.“
Kirsty Godsová
Takže, jak tenhle úžasný trénink vlastně vypadá? HIT, tedy vysoce intenzivní trénink, je cvičení, kde jdeš krátce do maximálního vypětí, chvilku si odpočineš a pak zase opakuješ. Budeš tak pořád zvyšovat tepovou frekvenci a dosáhneš svého maxima. Spíš než dlouhé a stabilní cvičení si HIT představ jako neustálé střídání intenzivního sprintu s odpočinkem.
Pravděpodobně už HIT trochu znáš ve formě tabaty, EMOM (Každou minutu další forma tréninku) a dropsetu. Všechno jsou to zábavné a efektivní formy tréninku, které ti zvýší tepovou frekvenci – a to pěkně rychle! Cviky z části maximálního nasazení, které nejčastěji zařazuji do svých tréninků, jsou angličáky, horolezci, výskoky a kliky. Typický trénink HIT zahrnuje cviky na celé tělo, které prověřují současně sílu, plyometrii a kardiovaskulární systém.
„Tréninky HIT miluju, protože když nemůžu popadnout dech, je mi tak dobře.“
Kirsty Godsová
Tréninky HIT miluju, protože když nemůžu popadnout dech, je mi tak dobře. Chci ze sebe dostat maximum a sledovat, jak se pořád zlepšuji. Je to výzva a zároveň zábava a taky příležitost věnovat se sama sobě. Takže až ti při mém příštím tréninku nebude stačit dech, mysli na všechny ty úžasné výhody, které tělu dopřáváš. Tak honem do práce! (a opatrně, samozřejmě.)