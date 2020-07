HIT má maximální účinky za minimální dobu

Takže, jak tenhle úžasný trénink vlastně vypadá? HIT, tedy vysoce intenzivní trénink, je cvičení, kde jdeš krátce do maximálního vypětí, chvilku si odpočineš a pak zase opakuješ. Budeš tak pořád zvyšovat tepovou frekvenci a dosáhneš svého maxima. Spíš než dlouhé a stabilní cvičení si HIT představ jako neustálé střídání intenzivního sprintu s odpočinkem.

Pravděpodobně už HIT trochu znáš ve formě tabaty, EMOM (Každou minutu další forma tréninku) a dropsetu. Všechno jsou to zábavné a efektivní formy tréninku, které ti zvýší tepovou frekvenci – a to pěkně rychle! Cviky z části maximálního nasazení, které nejčastěji zařazuji do svých tréninků, jsou angličáky, horolezci, výskoky a kliky. Typický trénink HIT zahrnuje cviky na celé tělo, které prověřují současně sílu, plyometrii a kardiovaskulární systém.