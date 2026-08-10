Air Jordan Collection
Air Jordan 9
Původní uvedení (1993)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – TRUE RED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130182-100)
Air Jordan 9
Původní uvedení (1993)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – TRUE RED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130182-100)
Hra pokračuje
Po třech letech na basketbalovém vrcholu v řadě se Michael Jordan rozhodl vyměnit basketbalový míč za baseballovou pálku, ale ani jeho odchod z palubovky nezabránil uvedení modelu Air Jordan 9. Zatímco Michael Jordan odpaloval míčky za nižší ligy, model Air Jordan si upevňoval svou pozici v kultuře. A přestože basketbalová hvězda, která vyhrávala v dresu s číslem 23, tenhle model nikdy nenosila, stal se i tak ikonou.
Rovnou z trezoru
Vytvořené na palubovku i na baseballové hřiště
Model Air Jordan 9, který se pyšnil minimalistickým designem svršku a šněrovacím systémem, který se dá utáhnout jedním pohybem, byl představený světu jako nejlehčí a nejcitlivější bota Air Jordan. Inspirací pro tyhle tenisky byl Michael Jordan a jeho status mezinárodní ikony. Podrážku čtyř původních barevných variant zdobily slova v různých jazycích, slova jako nezávislost, svoboda, sport a síla. Tahle verze modelu řady Jordan byla zároveň i oslavou profesní změny MJ – hráčovy exkluzivní modely Air Jordan zahrnovaly botu na palubovku, ale taky baseballovou botu.