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Poslední aktualizace: 17. ledna 2023
Doba čtení 2 min

Air Jordan 3

Původní uvedení (1988)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (BÍLÁ / CEMENT GREY)
Původní cena (100 dolarů)
Kód stylu (4365)

Air Jordan 3

Původní uvedení (1988)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (BÍLÁ / CEMENT GREY)
Původní cena (100 dolarů)
Kód stylu (4365)

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Historie Air Jordan 3, Získej aplikaci SNKRS

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Stáhnout aplikaci

Zrození Jumpmana

Když se Michael Jordan objevil na palubovce při své třetí soutěži smečařů (Slam Dunk Contest) v botách Air Jordan 3, svět se mohl potěšit jeho nezapomenutelným „letem“ na koš. Spolu s jeho vítězstvím se zrodil ikonický Jumpman.

Rovnou z trezoru

Legendární spolupráce

V roce 1988 byl uveden Model Air Jordan 3 a byl prvním modelem Tinkera Hatfielda, který se následně podílel na spolupráci se značkou Jordan tři desetiletí. Během této spolupráce vytvořil Tinker ikonický sloní potisk. AJ3 dodnes zůstávají jedněmi z nejpozoruhodnějších tenisek na světě.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 17. ledna 2023