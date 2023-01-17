Air Jordan 3
Původní uvedení (1988)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (BÍLÁ / CEMENT GREY)
Původní cena (100 dolarů)
Kód stylu (4365)
Air Jordan 3
Původní uvedení (1988)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (ODDĚLENÍ ARCHÍVU NIKE)
Barva (BÍLÁ / CEMENT GREY)
Původní cena (100 dolarů)
Kód stylu (4365)
Zrození Jumpmana
Když se Michael Jordan objevil na palubovce při své třetí soutěži smečařů (Slam Dunk Contest) v botách Air Jordan 3, svět se mohl potěšit jeho nezapomenutelným „letem“ na koš. Spolu s jeho vítězstvím se zrodil ikonický Jumpman.
Rovnou z trezoru
Legendární spolupráce
V roce 1988 byl uveden Model Air Jordan 3 a byl prvním modelem Tinkera Hatfielda, který se následně podílel na spolupráci se značkou Jordan tři desetiletí. Během této spolupráce vytvořil Tinker ikonický sloní potisk. AJ3 dodnes zůstávají jedněmi z nejpozoruhodnějších tenisek na světě.