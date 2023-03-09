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Poslední aktualizace: 9. března 2023
Doba čtení 2 min

Air Jordan Collection

Air Jordan 11

Původní uvedení (1995)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130245-101)

Air Jordan 11

Původní uvedení (1995)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130245-101)

Historie Air Jordan 11, Získej aplikaci SNKRS

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Historie Air Jordan 11, Získej aplikaci SNKRS

Získej aplikaci SNKRS

Exkluzivní přístup ke všem novinkám a interní informace z komunity, která formuje kulturu.

Stáhnout aplikaci

MJ odmítá polevit

S nohama zpátky na hřišti a s očima upřenýma na výhru se Michael Jordan vrátil do svojí první plné sezóny po dvou letech ve zběsilém tempu. Na cestě k jedné ze svých nejpůsobivějších sezón Jordan získal titul nejlepšího hráče, nejlepšího hráče All-Star a svůj čtvrtý mistrovský prsten – aby lize připomněl, jak vypadá dominance.

Rovnou z trezoru

Ikona mezi ikonami

Díky své elegantní aerodynamice a sofistikovanému lesku lakované kůže se boty Air Jordan 11 staly jedněmi z nejvyhledávanějších tenisek ještě před svým debutem na velkém plátně v animované klasice Space Jam. Model AJ 11, který si hráči okamžitě oblíbili, zůstává nepřekonatelnou kombinací elegance a osobitého stylu.

Barevná provedení

Původně zveřejněno: 7. března 2023