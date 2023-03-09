Air Jordan Collection
Air Jordan 11
Původní uvedení (1995)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130245-101)
Air Jordan 11
Původní uvedení (1995)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130245-101)
MJ odmítá polevit
S nohama zpátky na hřišti a s očima upřenýma na výhru se Michael Jordan vrátil do svojí první plné sezóny po dvou letech ve zběsilém tempu. Na cestě k jedné ze svých nejpůsobivějších sezón Jordan získal titul nejlepšího hráče, nejlepšího hráče All-Star a svůj čtvrtý mistrovský prsten – aby lize připomněl, jak vypadá dominance.
Rovnou z trezoru
Ikona mezi ikonami
Díky své elegantní aerodynamice a sofistikovanému lesku lakované kůže se boty Air Jordan 11 staly jedněmi z nejvyhledávanějších tenisek ještě před svým debutem na velkém plátně v animované klasice Space Jam. Model AJ 11, který si hráči okamžitě oblíbili, zůstává nepřekonatelnou kombinací elegance a osobitého stylu.