Air Jordan Collection
Air Jordan 10
Původní uvedení (1994)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130209-101)
Air Jordan 10
Původní uvedení (1994)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (WHITE / BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130209-101)
Zpátky v plné síle
Ani nejvěrnější fanoušci netušili, že s blížící se polovinou 90. let 20. století má Michael Jordan v plánu dotáhnout pár nedořešených záležitostí. Přestože model Air Jordan 10 byl navržený v době, kdy Michael Jordan basketbal profesionálně nehrál, jeho návrat v sezóně 1994–95 přišel přesně včas, aby ho mohl obout na palubovku. Stejně jako dočasné číslo jeho dresu, i tenhle model nesl po stranách číslo 45.
Rovnou z trezoru
Pocta nabírá obrátky
Model AJ 10 byl původně navržený jako pocta téhle ikony basketbalu a využíval tlumení Air po celé délce mezipodešve a pružné drážky na podrážce pro přilnavost. Inovace modelu AJ 10 stejně jako u předchozích modelů přinesly neuvěřitelné výkony na hřišti. Michael Jordan to dokázal v New Yorku 28. března 1995 svými 55 body během prvního zápasu, kterému se v anglicky mluvícím světě podle Jordanova skóre přezdívá „double nickel game“.