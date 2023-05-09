Greater Goods: kolekce Nike Re-Creation. Nike Velká Británie

Kolekce Re-Creation v Londýně v rámci projektu Greater Goods
Nike Re-Creation
Kolekce Re-Creation v Londýně v rámci projektu Greater Goods
Nike Re-Creation přichází do Londýna s limitovanou kolekcí upcyklovaných kousků od Greater Goods. Přidej se k nám a zjisti víc o téhle kolekci přímo od jejího zdroje – hlavního designéra Jaimuse.
Seznam se s hlavním designérem
Jaimus se narodil a vyrostl v Londýně. Vždycky se zajímal o to, jak věci fungují, a s nadšením se snažil tvořit funkční věci. Diplom z grafického designu a médií jen umocnil jeho vynalézavost. Jeho cesta k upcyklaci přišla přirozeně – zatímco se učil šít, začal Jaimus recyklovat látky z už existujících výrobků. To podnítilo jeho lásku k upcyklaci a inspirovalo ho k prvnímu výrobku – bundě, kterou proměnil v tašku. Teď, o několik let později, je zakladatelem Greater Goods – londýnského designérského projektu zaměřeného na tvoření nápaditých a ohleduplných výrobků. Namísto vyhazování poškozeného oblečení se snaží zachránit části materiálu, které jsou ještě použitelné, a vytvořit tak jedinečný výrobek.
Nové pojetí někdejších kousků
„Náš kreativní proces je poměrně rozsáhlý, ale každý kus oblečení bereme tak, jak přijde,“ říká Jaimus, když usedáme, abychom probrali nejnovější kolekci Nike Re-Creation od Greater Goods, inspirovanou jeho rodným městem. „Kolekce, kterou vytváříme ve studiu, bude mít přes 20 kousků a každý z nich je originál, ale máme taky tovární kolekci, kterou jsme předem navrhli a pak předali do výroby.“ Kolekce má dvě části – je to směs sportovních kousků a oblečení na volný čas. A zatímco kolekci kousků na volný čas Jaimus a jeho tým osobně upcyklují, komplexnější materiály sportovní kolekce vedou k užší spolupráci s Nike. „Tvořit ve větším měřítku je pro nás úplně nové, takže jsme museli navrhovat úplně jinak, než jsme zvyklí, ale s podporou Nike to šlo hladce,“ dodává.
Velkou roli při hledání inspirace hraje i město Londýn. „Londýn je opravdu rozmanitý – najdeš tu všechno,“ podotýká Jaimus. „Cokoli tě baví, cokoli tě zajímá – Londýn to má,“ shrnuje. A to se projevuje i v kolekci Re-Creation, kde najdeš unikátní kousky v různých stylech. Některé z Jaimusových největších inspirací dokonce vychází z místní tvůrčí komunity. „Neustále se vyvíjí a pracuje na něčem novém. Už jen tím, že se v tomhle prostoru pohybuju, čerpám inspiraci od kolegů a lidí, které znám, a je to pro mě přínosné.“
Prohlédni si nejnovější kousky
Nike Re-Creation je dalším krokem kupředu na naší cestě Move To Zero směrem k budoucnosti bez odpadu a s nulovými emisemi uhlíku. Pokud tě zajímá nejnovější kolekce Re-Creation od Jaimuse a Greater Goods, najdeš ji exkluzivně v prodejně Niketown London. Jak se dostat do prodejny najdeš dole a na stránce nike.com/sustainability se dozvíš víc o našich nejnovějších inovacích.
Nike Re-Creation
Kolekce Re-Creation v Londýně v rámci projektu Greater Goods
Nike Re-Creation přichází do Londýna s limitovanou kolekcí upcyklovaných kousků od Greater Goods. Přidej se k nám a zjisti víc o téhle kolekci přímo od jejího zdroje – hlavního designéra Jaimuse.
Seznam se s hlavním designérem
Jaimus se narodil a vyrostl v Londýně. Vždycky se zajímal o to, jak věci fungují, a s nadšením se snažil tvořit funkční věci. Diplom z grafického designu a médií jen umocnil jeho vynalézavost. Jeho cesta k upcyklaci přišla přirozeně – zatímco se učil šít, začal Jaimus recyklovat látky z už existujících výrobků. To podnítilo jeho lásku k upcyklaci a inspirovalo ho k prvnímu výrobku – bundě, kterou proměnil v tašku. Teď, o několik let později, je zakladatelem Greater Goods – londýnského designérského projektu zaměřeného na tvoření nápaditých a ohleduplných výrobků. Namísto vyhazování poškozeného oblečení se snaží zachránit části materiálu, které jsou ještě použitelné, a vytvořit tak jedinečný výrobek.
Nové pojetí někdejších kousků
„Náš kreativní proces je poměrně rozsáhlý, ale každý kus oblečení bereme tak, jak přijde,“ říká Jaimus, když usedáme, abychom probrali nejnovější kolekci Nike Re-Creation od Greater Goods, inspirovanou jeho rodným městem. „Kolekce, kterou vytváříme ve studiu, bude mít přes 20 kousků a každý z nich je originál, ale máme taky tovární kolekci, kterou jsme předem navrhli a pak předali do výroby.“ Kolekce má dvě části – je to směs sportovních kousků a oblečení na volný čas. A zatímco kolekci kousků na volný čas Jaimus a jeho tým osobně upcyklují, komplexnější materiály sportovní kolekce vedou k užší spolupráci s Nike. „Tvořit ve větším měřítku je pro nás úplně nové, takže jsme museli navrhovat úplně jinak, než jsme zvyklí, ale s podporou Nike to šlo hladce,“ dodává.
Velkou roli při hledání inspirace hraje i město Londýn. „Londýn je opravdu rozmanitý – najdeš tu všechno,“ podotýká Jaimus. „Cokoli tě baví, cokoli tě zajímá – Londýn to má,“ shrnuje. A to se projevuje i v kolekci Re-Creation, kde najdeš unikátní kousky v různých stylech. Některé z Jaimusových největších inspirací dokonce vychází z místní tvůrčí komunity. „Neustále se vyvíjí a pracuje na něčem novém. Už jen tím, že se v tomhle prostoru pohybuju, čerpám inspiraci od kolegů a lidí, které znám, a je to pro mě přínosné.“
Prohlédni si nejnovější kousky
Nike Re-Creation je dalším krokem kupředu na naší cestě Move To Zero směrem k budoucnosti bez odpadu a s nulovými emisemi uhlíku. Pokud tě zajímá nejnovější kolekce Re-Creation od Jaimuse a Greater Goods, najdeš ji exkluzivně v prodejně Niketown London. Jak se dostat do prodejny najdeš dole a na stránce nike.com/sustainability se dozvíš víc o našich nejnovějších inovacích.