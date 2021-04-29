Fotbalová hvězda Alex Morganová prozrazuje svoje nejlepší tréninkové tipy

Podcast Trained: Střílej životní góly s Alex Morganovou
Trénink
Kapitánka národního týmu USA si s námi vykládá o své cestě od fotbalu k dítěti a zpátky, i přes všechno, co na ni rok 2020 hodil.
Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.
Dvojnásobná mistryně světa Alex Morganová se nikdy nesetkala s výzvou, na kterou by se plnou rychlostí nevrhla. V roce 2019 její ženský americký národní tým překonal rekordy ve sledovanosti, rekordy v počtu gólů a překonával i skleněné stropy. V roce 2020 se v jejím životě udály další změny, když se jí narodilo první dítě a stěhovala se přes půl světa do svého nového klubu. To všechno se odehrálo během globální pandemie. Hvězdná útočnice je v roce 2021 prvním hostem podcastu „Trained“ a vypráví hlavnímu řediteli výkonnostní divize Nike, Ryanu Flahertymu, jak zvládla udržet svoji mysl ve hře, i když se hra zastavila, a poskytla nám náhled do každodenní výživové a tréninkové rutiny. Její rady by nám všem mohly pomoci udržet naše cíle na dosah.
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Flahertymu e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.