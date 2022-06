Fotbalová hvězda Alex Morganová prozrazuje svoje nejlepší tréninkové tipy

Dvojnásobná mistryně světa Alex Morganová se nikdy nesetkala s výzvou, na kterou by se plnou rychlostí nevrhla. V roce 2019 její ženský americký národní tým překonal rekordy ve sledovanosti, rekordy v počtu gólů a překonával i skleněné stropy. V roce 2020 se v jejím životě udály další změny, když se jí narodilo první dítě a stěhovala se přes půl světa do svého nového klubu. To všechno se odehrálo během globální pandemie. Hvězdná útočnice je v roce 2021 prvním hostem podcastu „Trained“ a vypráví hlavnímu řediteli výkonnostní divize Nike, Ryanu Flahertymu, jak zvládla udržet svoji mysl ve hře, i když se hra zastavila, a poskytla nám náhled do každodenní výživové a tréninkové rutiny. Její rady by nám všem mohly pomoci udržet naše cíle na dosah.