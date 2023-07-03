Poslední aktualizace: 3. července 2023
Doba čtení 6 min

Ve spolupráci s Rebel Girls

Dynamická cvičení

Podstatou fotbalu je zábava, a proto jsme vytvořili cvičení, která se v tomhle duchu nesou. Vyzkoušej si naše cvičení, zdokonal si svoje dovednosti a vyzvi kamarády, kamarádky a rodinu. Jdeme na to!

Fotbalová cvičení pro dívky – Nike

Cvičení: Pryč s ponožkami

Sroluj pár ponožek – čisté i ty, co zrovna nevoní – a popadni prázdný koš na prádlo, koš nebo tašku.

Jednoduchý způsob

• Umísti koš na vzdálenost čtyř kroků.

• Drž míč z ponožek v ruce.

• Pusť míč a kopni* ho směrem ke koši.

• Za každou trefu do koše si dej pět bodů.

• Když trefíš jen koš, dej si jeden bod. Kolik bodů dokážeš získat za deset pokusů?

• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre?

Středně obtížný způsob

• Až se na to budeš cítit, vyzkoušej to s druhou (nedominantní) nohou.

• Jestli dostaneš míč do koše, uděl si deset bodů.

• Když trefíš koš, odměň se pěti body.

• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre? Jak se ti to podařilo?

S kamarády a rodinou

• Až se na to budeš cítit, vyzvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny na stejnou hru.

• Střídejte se, dokud každý neudělá deset pokusů. Kdo získal nejvyšší skóre? Jak se jim to podařilo?

• Co se můžeš naučit od pokusů svého herního partnera?

• Řekni svému hernímu partnerovi, co si myslíš, že se mu podařilo, když byl na řadě.

*Jestli chceš, můžeš taky házet ponožky!

Fotbalová cvičení pro dívky – Nike

Cvičení: Kolik zvládneš doteků

Udělej na zemi nebo na podlaze malý kruh z kuželů, kostek nebo křídou – prostě, co najdeš! Pak vezmi fotbalový míč.

Jednoduchý způsob

• Nastav stopky na 30 sekund.

• Kolik doteků nohama zvládneš během 30 sekund, aniž by míč opustil kruh?

• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre?

Středně obtížný způsob

• Nastav stopky na 30 sekund.

• Tentokrát se pokus co nejvícekrát dotknout míče různými částmi nohy, jako je špička, tkaničky, podrážka, pata, vnitřní a vnější část boty.

• Kolik doteků zvládneš během 30 sekund?

• Cítíš se na větší výzvu? Nastav stopky znovu a vyzkoušej hrát bez použití stejné části nohy dvakrát za sebou.

• Co se ti povedlo při dosažení svého nejlepšího skóre?

S kamarády a rodinou

• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.

• Zjisti, kolik doteků zvládnete během 30 sekund, ale tentokrát se mezi doteky střídejte.

• Zkus vymyslet, jak můžete získat co nejvíc doteků jako tým.

Fotbalová cvičení pro dívky – Nike

Cvičení: Vyhraj nad zdí

Všechno, co potřebuješ, je míč a zeď. Jdeme na to!

Jednoduchý způsob

• Přihraj míč zdi stejně, jako ho přihráváš kamarádovi.

• Když se k tobě vrátí, zkus ho zastavit nebo ho kopnout zpátky, ale pokaždé jinou částí nohy.

• Kolik různých částí chodidla můžeš použít? Dokážeš udržet kontrolu nad míčem?

Středně obtížný způsob

• Tentokrát hoď míčem o vyšší část zdi.

• Zkus míč zastavit nebo ho hodit zpátky na zeď – ale tentokrát použij různé části těla, jako je hruď, hlava nebo jiné části chodidel.

• Kolik různých částí svého těla dokážeš použít?

S kamarády a rodinou

• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.

• Kolikrát umíte přihrát a zastavit míč chodidlem jako tým?

• Dokážete zastavit míč pokaždé jinou částí chodidla?

• Jestli máte chuť, můžete svoje dovednosti otestovat proti sobě – přihrávejte si míč různými způsoby, aby pro vašeho partnera bylo náročné míč zastavit.

• Nezapomeňte se podporovat a vzájemně si pomáhat ke zlepšování!

Fotbalová cvičení pro dívky – Nike

Cvičení: Kuželky

Najdi deset hraček nebo objektů, které ti nevadí shodit na zem. Připrav se na útok!

Kopání

• V téhle aktivitě tvým předmětům říkáme kuželky.

• Uspořádej svoje kuželky do trojúhelníku. Snadný způsob, jak to udělat, je vytvořit čtyři řady (jedna kuželka, dvě kuželky, tři kuželky, čtyři kuželky).

• Stoupni si asi dva metry od kuželek.

• Kopni míč směrem ke kuželkám a snaž se jich srazit co nejvíc.

• Pokaždé spočítej, kolik jich srazíš.

• Opakuj předchozí kroky pětkrát a sečti celkový počet kuželek, které se ti podařilo srazit.

• Dokážeš pokaždé překonat svoje nejlepší skóre? Co se ti podařilo při nejúspěšnějším pokusu?

Házení

• Uspořádej kuželky do trojúhelníku stejně jako u kopacího cvičení.

• Stoupni si asi tři metry od kuželek.

• Hoď míčem a spočítej, kolik kuželek srazíš.

• Jestli si chceš dát větší výzvu, zkus se posunout dál nebo uspořádej kuželky do různých tvarů.

S kamarády a rodinou

• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.

• Vytvořte si pravidla, aby mohl hrát každý: Házíte? Kopete? Jak daleko od kuželek začnete? Kolik kuželek? Do jakého tvaru je uspořádáte?

• Nezapomeň vždycky povzbuzovat ostatní hráče a vzájemně si pomáhat!

Zpátky na .com/play

Fotbalová cvičení pro dívky – Nike

Původně zveřejněno: 3. července 2023