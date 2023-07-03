Ve spolupráci s Rebel Girls
Dynamická cvičení
Podstatou fotbalu je zábava, a proto jsme vytvořili cvičení, která se v tomhle duchu nesou. Vyzkoušej si naše cvičení, zdokonal si svoje dovednosti a vyzvi kamarády, kamarádky a rodinu. Jdeme na to!
Cvičení: Pryč s ponožkami
Sroluj pár ponožek – čisté i ty, co zrovna nevoní – a popadni prázdný koš na prádlo, koš nebo tašku.
Jednoduchý způsob
• Umísti koš na vzdálenost čtyř kroků.
• Drž míč z ponožek v ruce.
• Pusť míč a kopni* ho směrem ke koši.
• Za každou trefu do koše si dej pět bodů.
• Když trefíš jen koš, dej si jeden bod. Kolik bodů dokážeš získat za deset pokusů?
• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre?
Středně obtížný způsob
• Až se na to budeš cítit, vyzkoušej to s druhou (nedominantní) nohou.
• Jestli dostaneš míč do koše, uděl si deset bodů.
• Když trefíš koš, odměň se pěti body.
• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre? Jak se ti to podařilo?
S kamarády a rodinou
• Až se na to budeš cítit, vyzvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny na stejnou hru.
• Střídejte se, dokud každý neudělá deset pokusů. Kdo získal nejvyšší skóre? Jak se jim to podařilo?
• Co se můžeš naučit od pokusů svého herního partnera?
• Řekni svému hernímu partnerovi, co si myslíš, že se mu podařilo, když byl na řadě.
*Jestli chceš, můžeš taky házet ponožky!
Cvičení: Kolik zvládneš doteků
Udělej na zemi nebo na podlaze malý kruh z kuželů, kostek nebo křídou – prostě, co najdeš! Pak vezmi fotbalový míč.
Jednoduchý způsob
• Nastav stopky na 30 sekund.
• Kolik doteků nohama zvládneš během 30 sekund, aniž by míč opustil kruh?
• Dokážeš překonat svoje nejlepší skóre?
Středně obtížný způsob
• Nastav stopky na 30 sekund.
• Tentokrát se pokus co nejvícekrát dotknout míče různými částmi nohy, jako je špička, tkaničky, podrážka, pata, vnitřní a vnější část boty.
• Kolik doteků zvládneš během 30 sekund?
• Cítíš se na větší výzvu? Nastav stopky znovu a vyzkoušej hrát bez použití stejné části nohy dvakrát za sebou.
• Co se ti povedlo při dosažení svého nejlepšího skóre?
S kamarády a rodinou
• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.
• Zjisti, kolik doteků zvládnete během 30 sekund, ale tentokrát se mezi doteky střídejte.
• Zkus vymyslet, jak můžete získat co nejvíc doteků jako tým.
Cvičení: Vyhraj nad zdí
Všechno, co potřebuješ, je míč a zeď. Jdeme na to!
Jednoduchý způsob
• Přihraj míč zdi stejně, jako ho přihráváš kamarádovi.
• Když se k tobě vrátí, zkus ho zastavit nebo ho kopnout zpátky, ale pokaždé jinou částí nohy.
• Kolik různých částí chodidla můžeš použít? Dokážeš udržet kontrolu nad míčem?
Středně obtížný způsob
• Tentokrát hoď míčem o vyšší část zdi.
• Zkus míč zastavit nebo ho hodit zpátky na zeď – ale tentokrát použij různé části těla, jako je hruď, hlava nebo jiné části chodidel.
• Kolik různých částí svého těla dokážeš použít?
S kamarády a rodinou
• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.
• Kolikrát umíte přihrát a zastavit míč chodidlem jako tým?
• Dokážete zastavit míč pokaždé jinou částí chodidla?
• Jestli máte chuť, můžete svoje dovednosti otestovat proti sobě – přihrávejte si míč různými způsoby, aby pro vašeho partnera bylo náročné míč zastavit.
• Nezapomeňte se podporovat a vzájemně si pomáhat ke zlepšování!
Cvičení: Kuželky
Najdi deset hraček nebo objektů, které ti nevadí shodit na zem. Připrav se na útok!
Kopání
• V téhle aktivitě tvým předmětům říkáme kuželky.
• Uspořádej svoje kuželky do trojúhelníku. Snadný způsob, jak to udělat, je vytvořit čtyři řady (jedna kuželka, dvě kuželky, tři kuželky, čtyři kuželky).
• Stoupni si asi dva metry od kuželek.
• Kopni míč směrem ke kuželkám a snaž se jich srazit co nejvíc.
• Pokaždé spočítej, kolik jich srazíš.
• Opakuj předchozí kroky pětkrát a sečti celkový počet kuželek, které se ti podařilo srazit.
• Dokážeš pokaždé překonat svoje nejlepší skóre? Co se ti podařilo při nejúspěšnějším pokusu?
Házení
• Uspořádej kuželky do trojúhelníku stejně jako u kopacího cvičení.
• Stoupni si asi tři metry od kuželek.
• Hoď míčem a spočítej, kolik kuželek srazíš.
• Jestli si chceš dát větší výzvu, zkus se posunout dál nebo uspořádej kuželky do různých tvarů.
S kamarády a rodinou
• Až se na to budeš cítit, přizvi kamaráda, kamarádku nebo člena rodiny, ať se k výzvě přidá.
• Vytvořte si pravidla, aby mohl hrát každý: Házíte? Kopete? Jak daleko od kuželek začnete? Kolik kuželek? Do jakého tvaru je uspořádáte?
• Nezapomeň vždycky povzbuzovat ostatní hráče a vzájemně si pomáhat!