Noví hrdinové

BEN: Na co se nejvíc těšíš, pokud jde o budoucnost našeho sportu?

DYLAN: Nejvíc mě těší, že se neustále rozšiřuje. Chci, aby se stalo normou, že nás budou zařazovat do elitních programů grandslamů a všech turnajů po celém světě. Jsem v první řadě elitní sportovec, který má shodou okolností postižení. Chci víc velkých příležitostí pro sportovce a sportovkyně s postižením, protože si to zasloužíme.

BEN: Jo, určitě by bylo super, kdyby se víc tenisových turnajů pro vozíčkáře zařadilo do ATP a WTA. To by bylo úžasné.

DYLAN: Chci vidět, jak tenhle sport roste. Chci, aby to zkusilo víc mladých dětí s postižením. To by jim mohlo změnit život. Není to jenom o vítězství.