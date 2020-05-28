Dosáhni svých cílů každodenními rituály
Trénink a výživa
Nike Training
Jak začít a ukončit den účelně a zaměřit se při tom na „vědomé rituály“.
Zkus si odpovědět na otázku, proč každé ráno i večer podstupuješ určitou rutinu? Možná že každý den spíme na stejné straně postele, pijeme stejnou kávu, jíme stejné jídlo a provádíme stejné cvičení. To, že se z takových zažitých vzorců stává zvyk, nemusí být „špatně“ — může jít o běžnou zdravou rutinu. Potenciálním problémem může být to, že nemá žádný významný účel. A ten by mít měla.
Rozdíl mezi těmi, kdo podávají nejlepší výkony, a těmi, kdo moc úspěšní nejsou, jsou právě „vědomé rituály“ — rutina, která má nějaký účel a stane se z ní zvyk, který ti pomůže dosáhnout tvých osobních cílů.
Podle mě je jedním ze zásadních způsobů, jak dát prostor svému potenciálu, vytvořit si smysluplné ranní a večerní rituály. Ty ti dají impuls a dávají světu najevo, že víš, co děláš — máš opravdu dobrý důvod, proč investuješ čas do účelného rituálu — a nepřestaneš s tím.
„„Vědomé rituály“ jsou rutiny, které mají účel a stane se z nich zvyk, který ti pomůže dosáhnout tvých osobních cílů.“
Pro zvládnutí těchto denních rituálů si nejdřív vyhraď 10 minut ráno a večer. Během té doby by ses měl/a věnovat něčemu jednoduchému a zábavnému a hlavně tomu, co ti pomůže podpořit tvé cíle. Možná už máš zažitou rutinu, kterou každý den začínáš i končíš, a potřebuješ ji jen vypilovat nebo něco přidat, aby líp odpovídala tvým cílům.
Když chceš například zlepšit svou celkovou pohodu a zvýšit výkon v práci, můžeš každé ráno doplnit tekutiny, pár minut meditovat, rovnou si obout běžecké boty nebo nebo si dát krátký kurz rychlé jógy. Každý večer se můžeš chvíli odreagovat s oblíbenou muzikou, cvičit s pěnovým válcem, zastavit se a zamyslet se, co se ti během dne povedlo a naplánovat si další den. Takové malé kroky se možná nejdřív nebudou zdát významné, ale časem se poskládají dohromady a pozitivně ovlivní všechno, co budeš dělat.
Ať začínáš od nuly nebo si vylepšuješ současnou rutinu, zamysli se, jestli ti tvé rituály pocitově pomáhají splnit tvé cíle. Zeptej se: pomáhá mi moje rutina k produktivnějšímu ránu a zrelaxuju se večer tak, že mám energii pokračovat v cestě za svým cílem?
„Jednotlivé malé kroky se nejdřív nemusí zdát důležité, ale časem se poskládají dohromady a pozitivně ovlivní všechno, co děláš.“
Tvé odpovědi jsou důležité, protože to, jak každý den začínáš i končíš, ovlivňuje další dny a udává celkový tón tvému životu. Když budeš mít silný ranní rituál, dodá ti to energii na celý den. Promyšlený večerní rituál tě připraví na ráno, kdy budeš mít nějaký účel a budeš ho mít pořád na paměti.
Jsme to, co opakujeme, a kam proudí naše energie, tam bude nevyhnutelně směřovat i náš život. Využij své rituály k převzetí kontroly nad svým životem, ať děláš to, co opravdu chceš, a nastartuj život, jaký chceš žít.