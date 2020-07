Dosáhni svých cílů každodenními rituály

Tvé odpovědi jsou důležité, protože to, jak každý den začínáš i končíš, ovlivňuje další dny a udává celkový tón tvému životu. Když budeš mít silný ranní rituál, dodá ti to energii na celý den. Promyšlený večerní rituál tě připraví na ráno, kdy budeš mít nějaký účel a budeš ho mít pořád na paměti.



Jsme to, co opakujeme, a kam proudí naše energie, tam bude nevyhnutelně směřovat i náš život. Využij své rituály k převzetí kontroly nad svým životem, ať děláš to, co opravdu chceš, a nastartuj život, jaký chceš žít.